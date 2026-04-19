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¡El sueño belieber! Justin Bieber sube a Billie Eilish con “One Less Lonely Girl” en Coachella 2026

La cantante, fan de Bieber desde niña, apareció en el escenario durante el segundo fin de semana, mientras él la abrazaba y ella no podía ocultar su emoción

Abril 19, 2026 • 
Tania Franco
¡El momento más emotivo! Justin Bieber sube a Billie Eilish con “One Less Lonely Girl” en Coachella 2026

Transmisión de Youtube Coachella 2026

El segundo fin de semana de Coachella 2026 dejó uno de los momentos más virales del festival cuando Justin Bieber sorprendió al público al subir al escenario a Billie Eilish. La aparición de la artista, quien ha confesado en múltiples ocasiones haber sido belieber desde niña, desató la emoción de miles de fans que presenciaron este inesperado cruce generacional.

El profundo significado

La cantante estadounidense creció siendo fan de Justin, de hecho, ella misma compartió una foto de sí misma con posters del cantante en el fondo en el 2019 para anunciar el lanzamiento de su canción, tiempo después pudo conocerlo. Lo más especial es que “One Less Lonely Girl” es un tema donde el cantante solía subir a chicas del público al escenario para dedicarle la canción, que habla de cómo quiere conquistarla y sanar su corazón roto. Para sus fans es importante, siendo que cada concierto todas soñaban con ser la elegida y esta noche Billie lo logró.

Lejos de un formato tradicional, Bieber volvió a apostar por un concepto profundamente nostálgico que ya había presentado el fin de semana anterior. En medio del show, el cantante recurrió a YouTube para reproducir videos de sus inicios, cantando al mismo tiempo que su versión más joven mientras el público lo acompañaba en cada palabra, creando un momento íntimo y colectivo a la vez.

Justin Bieber invita a Billie Eilish en Coachella 2026 y revive “One Less Lonely Girl” tras años sin cantarla

Coachella - Billie Eilish

El tema, que marcó a toda una generación, volvió al escenario con un significado renovado, conectando el pasado del artista con su presente frente a una audiencia que creció con él. La presencia de Billie Eilish fue un momento inspirador y sanador para todas las beliebers, un instante que sin duda deja a Coachella 2026 como uno de los años más épicos en la música.

Justin Bieber Billie Eilish
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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