Sharon Stone revela el ritual de belleza que heredó de su madre y mantiene a los 68 años

Mientras muchas celebridades recurren a costosos tratamientos de belleza y procedimientos estéticos para conservar una apariencia juvenil, Sharon Stone ha optado por un camino mucho más sencillo.

La actriz de 68 años asegura que gran parte de su belleza y vitalidad se deben a una sencilla rutina que aprendió de su madre cuando era apenas una niña y que ha mantenido a lo largo de los años.

El secreto de belleza de Sharon Stone que aprendió de su madre

Durante una entrevista para la revista Vogue, la protagonista de ‘Bajos Instintos’, reveló el secreto de su piel radiante y llena de vitalidad, pues a sus 68 años, Sharon luce una piel luminosa e hidratada.

“¡Creo mucho en las cremas y humectantes! Cuando tenía 12 años, mi madre me dio un tarro de crema y me dijo: ‘Póntela en la mañana y en la noche, no te laves mucho la cara con jabón, mantén tu piel limpia, y me lo agradecerás’.

Y se lo agradezco hasta el día de hoy. Ella me enseñó que tienes que hidratar tu piel y cuidarla bien. Ha sido el mejor consejo de todos, y mi mamá tiene una piel fenomenal”, ha dicho la actriz.

Sharon también confesó que prefiere las rutinas simples con texturas suaves y nutritivas, antes que someter su piel a procesos agresivos que puedan lastimarla o dañar de alguna forma.

“Me gustan las texturas lechosas y nutritivas, y nunca uso las granuladas a menos que esté exfoliando específicamente. Quiero algo que nutra mi piel, que mantenga su lozanía, porque esa lozanía es lo que hace que tu piel se vea radiante”, agrega.

El maquillaje natural de Sharon Stone

Sin embargo, más allá de la rutina de skincare, Stone también aconseja no abusar demasiado del maquillaje y optar por acabados más naturales que resalten la belleza natural de tu piel y rostro.

“Cuando me maquillo, es para una sesión de fotos o una ocasión especial y uso una base muy ligera. Para los ojos, Dior tiene un lápiz de cejas fantástico que se enrolla. Hace una línea fina, elegante, y da un look natural”, agrega. “También me maquillo y me meto a la bañera para que el maquillaje se fije y se vea radiante. Y eso es un consejo real”.

Además de las cremas humectantes, Stone también prioriza el uso del bloqueador para mantener la piel saludable.

“Cada mañana, me enjuago la cara con agua, me pongo protector solar y encima mi humectante. Y eso es todo. Luego, por la noche, repito, pero sin bloqueador. Y para una piel perfecta después de una noche larga, me pongo una mascarilla hidratante”, asegura.