La disputa legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano abrió un nuevo capítulo en su polémica historia, luego de que la defensa del productor difundiera un comunicado que pretendía responder a las críticas que hizo la cantante sobre la disculpa pública que el productor ofreció y que ella calificó de falsa.

El comunicado se difundió también, después de que se anunciara una nueva orden de arresto administrativo de 36 horas contra De Llano por incumplir con las disposiciones de las autoridades.

El polémico comunicado de la defensa de Luis de Llano contra Sasha Sokol

El documento, difundido el jueves 19 de noviembre, fue titulado “La mendacidad vengativa de la dama de negro”, en una referencia a Sasha Sokol, que cuestiona las declaraciones de la cantante y su versión sobre el cumplimiento de la sentencia judicial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue el lenguaje irónico y las frases despectivas para referirse a Sasha, en lugar de limitarse a exponer los argumentos jurídicos de Luis de Llano.

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Estas serían las frases que más han llamado la atención:

En el apartado “La mentira para el circo”, la defensa acusó a Sasha Sokol de romper la confidencialidad del caso al revelar la nueva orden de arresto de 36 horas contra el productor.

En el apartado “La mentira del rechazo”, la defensa afirmó que fue Sasha quien rechazó la disculpa de Luis de Llano y no el juzgado.

En el apartado “Nunca dijo ¡Achú!” La defensa aseguró que Sokol no aceptaba cambios en el texto de la disculpa, utilizaron la frase “ponderante chato”, para referirse a la postura de la cantante, y sostuvo que el video fue retirado antes de generar controversia pública.

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La defensa también cuestionó los señalamientos de Sasha sobre la obligación de cumplir la sentencia y sostuvo que existen disposiciones legales que, a su juicio, no han sido consideradas por las autoridades, además de llamar “mentirosillos” a los representantes de la cantante.

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Abogado de Sasha Sokol explicó por qué la disculpa de Luis de Llano fue rechazada

El abogado Peter Bauer explicó que Luis de Llano debía presentar ante la jueza el texto y el video de su disculpa para obtener su aprobación antes de difundirlos, pues la sentencia establecía los puntos que debía reconocer públicamente.

“Entonces, no es un procedimiento de espontáneamente disculparse en los términos que considere y menos aún de omitir hechos que fueron críticos y que son, digamos, la sustancia central de esta sentencia”, declaró.

El abogado señaló que uno de los hechos más importantes de la sentencia, y que debía mencionar el productor en su disculpa, es la diferencia de ella entre él y la cantante.

“Y es que Sasha tenía 14 años, el señor Luis de Llano tenía 39, estamos hablando de una asimetría de edad totalmente ridícula que no permite tener una discusión de si esta relación tuvo un contexto romántico o no”.

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Bauer también acusó a De Llano de no negarse a cumplir con la sentencia.

Defienden a Sasha Sokol del comunicado de Luis de Llano en su contra

La publicación también provocó reacciones de figuras públicas. El periodista Ricardo Raphael y el abogado José Mario de la Garza Marroquín difundieron un posicionamiento titulado “Dar la cara”, en el que expresaron su respaldo a Sasha Sokol y cuestionaron el tono del documento atribuido a la defensa del productor.

Ambos señalaron que el uso de apodos, burlas y descalificaciones contra la cantante resultaba revictimizante, especialmente porque la justicia mexicana ya había reconocido el daño moral por los hechos ocurridos cuando ella tenía 14 años.