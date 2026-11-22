El vestido de novia de Miley Cyrus ha sido uno de nuestros favoritos del 2026. La cantante se casó con Maxx Morando este 21 de noviembre en Palm Springs, California y para la ocasión eligió un vestido blanco de Saint Laurent que combinó una silueta clásica con una espalda completamente descubierta.

La elección no fue casual. Con un diseño de seda firmado por Anthony Vaccarello, joyas de diamantes y un maquillaje de ojos ahumados, Miley consiguió llevar su personalidad al terreno nupcial sin renunciar a la elegancia.

Las primeras fotografías compartidas por la cantante revelaron un estilismo en el que cada elemento tenía su propio protagonismo: desde la caída del vestido hasta un recogido de apariencia relajada que dejó al descubierto sus joyas.

Así fue el vestido de novia de Miley Cyrus firmado por Saint Laurent

Para dar el sí a Maxx Morando, Miley Cyrus confió en Anthony Vaccarello, diseñador de Saint Laurent, una de las casas de moda con las que ha construido una relación cercana durante los últimos años.

El vestido, confeccionado en seda blanca, destacó por sus mangas largas, su escote delantero discreto y una silueta que seguía suavemente las líneas del cuerpo.

Los drapeados aportaron textura a la prenda, mientras que la falda terminaba en una cola que se extendía sobre el suelo.

A diferencia de los vestidos de novia con grandes volúmenes, encajes o bordados, Miley prefirió un diseño en el que el tejido y las proporciones definieran el resultado.

El estilismo estuvo a cargo de Bradley Kenneth, quien completó la propuesta con zapatos blancos de seda tipo slingback, también de Saint Laurent.

José Villa

La espalda descubierta, el detalle más especial del vestido de novia de Miley Cyrus

Aunque la parte delantera del vestido mantenía una estética reservada, la espalda introducía un contraste inesperado.

El escote posterior descendía de manera pronunciada, dejando gran parte de la espalda al descubierto y convirtiéndose en el elemento más llamativo del diseño.

Este recurso permitió que la cantante mantuviera una imagen clásica durante la ceremonia, pero con un detalle que reflejaba su estilo personal.

La combinación de mangas largas y espalda abierta también creó un equilibrio entre cobertura y sensualidad, una fórmula que puede servir de inspiración para las novias que buscan algo diferente sin recurrir a diseños demasiado elaborados.

El maquillaje de novia de Miley Cyrus

Miley Cyrus tampoco renunció a uno de los elementos más reconocibles de sus apariciones públicas: el maquillaje de ojos con intensidad.

Para su boda eligió un efecto ahumado que dio profundidad a la mirada y contrastó con la delicadeza del vestido blanco.

En lugar de apostar por un maquillaje nupcial completamente discreto, la cantante permitió que los ojos fueran uno de los puntos centrales de su beauty look.

La elección resultó especialmente interesante porque demuestra que una novia no necesita abandonar sus preferencias habituales de maquillaje para conseguir un resultado elegante.

Unos ojos definidos pueden convivir con un vestido minimalista, especialmente cuando el resto de los elementos mantiene una estética equilibrada.

José Villa

El peinado recogido de Miley Cyrus que dejó ver sus joyas

Para completar su estilismo, la cantante llevó el cabello rubio recogido en un moño alto de acabado relajado, con algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

El peinado permitió despejar la zona del cuello y los hombros, además de dar protagonismo a la espalda descubierta del vestido.

Su apariencia ligeramente desenfadada también aportó un contraste con la construcción del diseño de Saint Laurent.

En lugar de elegir un recogido rígido o excesivamente pulido, Miley apostó por una versión más natural, acorde con su personalidad.

Este tipo de peinado resulta especialmente atractivo para vestidos con escotes posteriores pronunciados, ya que permite apreciar la construcción de la prenda sin que el cabello cubra sus detalles.

Las joyas de diamantes que completaron el look nupcial de Miley Cyrus

Los accesorios también tuvieron un papel importante en la elección de Miley Cyrus.

La cantante llevó una combinación de pendientes de diamantes, entre ellos diseños colgantes, pequeñas piezas y un pendiente que recorría parte de la oreja.

La mezcla aportó un toque contemporáneo a un vestido de líneas tradicionales. En lugar de utilizar un collar llamativo, Miley concentró las joyas alrededor del rostro, permitiendo que el escote y la espalda del vestido conservaran su protagonismo.

El resultado fue una combinación de glamour clásico y detalles de inspiración rockera que mantuvo la identidad de la cantante.

Para las futuras novias, su elección deja una idea que vale la pena considerar: el vestido, el maquillaje y el peinado no tienen que responder a una misma fórmula tradicional.

En el caso de Miley, el equilibrio estuvo en combinar una prenda de líneas sencillas con detalles de belleza y accesorios que reflejaran su personalidad.