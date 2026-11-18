Hay estampados que forman parte de la historia de la moda y el tartán es uno de ellos. Asociado con la tradición escocesa y el estilo clásico británico, este diseño de cuadros cruzados ha conquistado durante generaciones los guardarropas de la realeza. Kate Middleton es una de sus mejores embajadoras y, con sus recientes elecciones, vuelve a ponerlo en el radar de las tendencias de otoño-invierno.

La princesa de Gales lo ha llevado en distintas versiones: desde la falda plisada de Emilia Wickstead que convirtió en uno de sus looks navideños más memorables, hasta el abrigo azul de tartán que estrenó durante su visita a Stirling y Falkirk, en enero de 2026. Esta última pieza, creada especialmente para ella por el sastre Chris Kerr con tejido de Johnstons of Elgin, fue también un guiño a la herencia escocesa.

La reina Isabel II también incorporó el tartán a su estilo de campo, especialmente durante sus estancias en Balmoral. Así, más que una tendencia pasajera, este estampado representa una conexión con la tradición y la identidad británicas.

El tartán era una elección para la reina Isabel en los días de campo. Max Mumby/Indigo/Getty Images

La buena noticia es que no necesitas pertenecer a la realeza para llevarlo. La clave está en combinarlo con prendas actuales y equilibrar su carácter clásico con piezas de estética contemporánea.

1. Blazer de tartán con jeans: el equilibrio perfecto

Si quieres comenzar con una pieza versátil, apuesta por un blazer de cuadros en tonos grises, verdes, cafés o borgoña. Combínalo con jeans rectos, una camiseta básica y botines para conseguir un conjunto que mezcla la elegancia de la sastrería con un aire casual.

Es una fórmula ideal para llevar el estampado a la oficina o a una salida informal sin que el resultado se vea demasiado tradicional.

2. Falda de tartán con botas altas

Las faldas plisadas o de corte midi son una de las formas más reconocibles de llevar este estampado. Kate Middleton lo ha demostrado con su falda de Emilia Wickstead, una pieza de cuadros rojos que ha recuperado en distintas ocasiones.

Un look perfecto para la temporada de otoño e invierno. Karwai Tang/WireImage

Para actualizarla, combínala con un suéter de punto, botas altas o zapatos de suela robusta. También puedes añadir una chamarra de cuero para crear un contraste entre lo clásico y lo urbano.

3. Abrigo de cuadros para un look protagonista

El abrigo azul de Kate en Escocia es una excelente referencia para incorporar el tartán al guardarropa de invierno. Su diseño de doble botonadura y silueta entallada demuestra que un abrigo estampado puede convertirse en la pieza central de un conjunto.

Un abrigo largo combinado con botas eleva cualquier look. Karwai Tang/WireImage

Para llevarlo en la ciudad, elige una versión en tonos azules, verdes o grises y combínala con prendas lisas. Un pantalón negro, un suéter de cuello alto y botas serán suficientes para completar el look.

4. Pantalones tartán con prendas minimalistas

Si prefieres que el estampado sea el protagonista, unos pantalones de cuadros son una alternativa interesante. Los diseños de corte recto o ligeramente amplio funcionan especialmente bien con camisas blancas, suéteres negros o tops de cuello alto.

Cate Blanchett elevó su estilo con un look más arriesgado con un colorido conjunto de tartán. Ben Montgomery/WireImage

El secreto está en mantener el resto del conjunto en colores lisos para equilibrar el impacto visual del tartán.

5. Camisa de cuadros con inspiración grunge

El tartán también puede alejarse de su imagen aristocrática y adoptar una estética más desenfadada. Una camisa de cuadros abierta sobre una camiseta blanca, combinada con jeans y botas, recupera el espíritu grunge de los años noventa.

Un estilo más relajado al atar la camisa a la cintura. Moritz Scholz/Getty Images

Puedes llevarla también con una falda de cuero o debajo de una chamarra de mezclilla. Es una manera sencilla de incorporar el estampado sin recurrir a un conjunto demasiado formal.

6. Accesorios tartán para sumarte a la tendencia

Si todavía no te convence llevarlo en una prenda protagonista, puedes incorporarlo en pequeñas dosis. Una bufanda, un bolso, un gorro o incluso unos zapatos con detalles de cuadros pueden transformar un conjunto monocromático.

Penélope Cruz optó por llevar una corbata en tartán, la cual hace contraste con la camisa. Samir Hussein/WireImage

Una bufanda de tartán en tonos neutros, por ejemplo, combina muy bien con un abrigo camel o negro y aporta un guiño británico sin sobrecargar el estilismo.

Cómo llevar tartán sin que tu look parezca de otra época

La inspiración de Kate Middleton demuestra que el tartán puede conservar su esencia clásica y adaptarse a diferentes estilos. Para conseguirlo, combina una sola pieza estampada con prendas contemporáneas: jeans amplios, chamarras de cuero, suéteres oversize, botas robustas o accesorios minimalistas.

También puedes jugar con las proporciones y los colores. Los cuadros tradicionales en rojo y verde tienen un aire más festivo, mientras que las versiones en azul, gris o café resultan más discretas y fáciles de combinar.

Un estampado con historia: la reina Isabel, la reina Madre, el príncipe Carlos y la princesa Diana lo lucían en un mismo momento. Princess Diana Archive/Getty Images

El tartán tiene historia, carácter y una elegancia que no necesita demasiados adornos. Esta temporada, su regreso invita a tomar inspiración de la realeza británica y llevar uno de sus estampados favoritos con una actitud mucho más libre, actual y urbana.