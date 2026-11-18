A principios de 2026, Brooklyn Beckham hizo impactantes declaraciones sobre la relación con sus padres, David y Victoria Beckham, el primogénito de la pareja los acusó de priorizar la imagen comercial antes que el bienestar familiar, lo que supuestamente lo llevo a tomar distancia de su familia.

A lo largo de este año, la crisis familiar de los Beckham con su hijo ha ido aumentado; sin embargo, la diseñadora y empresaria ha dado un paso importante en lo que muchos consideran un gesto de reconciliación, pues finalmente habría cedido los derechos de su nombre a Brooklyn.

Victoria Beckham cede los derechos de su nombre a Brooklyn Beckham

De acuerdo con el medio El País, Victoria Beckham completó los trámites para transferir a sus cuatro hijos la titularidad de las marcas registradas de sus respectivos nombres: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Desde 2016, Victoria tenía registrada la marca del nombre de su hijo Brooklyn; sin embargo, a partir de diciembre de 2026, él podrá renovar el registro por su cuenta y con su propio equipo legal.

De acuerdo con el Daily Mail, los Beckham registraron los nombres de sus cuatro hijos para proteger sus marcas personales cuando todavía eran menores de edad.

“No se trató simplemente de una renovación pasiva. Victoria se aseguró activamente de que la transferencia de las marcas registradas se realizara sin contratiempos, tan pronto como recibió las solicitudes de documentación. Ahora que cada uno de los chicos es adulto y cuenta con sus propias carreras y negocios, las marcas registradas se transferirán a ellos el próximo mes, coincidiendo con el momento de su renovación”.

La marca contempla productos de belleza, ropa, calzado, accesorios, juguetes y contenidos de entretenimiento, como programas de televisión y música.

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Victoria Beckham cede a Brooklyn los derechos de su nombre en medio de la crisis familiar Getty Images

Brooklyn Beckham acusó a sus padres de presionarlo para ceder su nombre

La decisión cobra relevancia tras las declaraciones que Brooklyn hizo en enero de 2026, cuando acusó a sus padres de presionarlo e incluso intentar sobornarlo para que firmara documentos relacionados con los derechos de su nombre, semanas antes de su boda con Nicola Peltz en abril de 2022.

“Mi negativa inicial retrasó el pago, y desde entonces nunca me han tratado igual”, declaró Brooklyn.

Sin embargo, el medio Page Six declaró que David y Victoria pretendían proteger el nombre de Brooklyn de sus otros socios comerciales, algo completamente normal en los negocios.

“El acuerdo que se le pidió firmar a Brooklyn tenía como objetivo proteger sus derechos, ya que sus padres cuentan con socios comerciales que poseen ciertos derechos sobre el nombre Beckham; por tanto, esto garantiza que los hijos queden excluidos de dichos compromisos”, dijo una fuente al medio. “Es algo totalmente habitual y su objetivo es proteger a la familia. Brooklyn decidió no firmar el acuerdo, pero eso no cambia nada, ya que, por supuesto, nadie restringiría jamás sus derechos”, continuaba y añadía que ahora el hijo de los Beckham “solo escucha a los abogados de Peltz”.

Aunque muchos creen que este podría ser un paso a la reconciliación, Brooklyn ha señalado en numerosas ocasiones que no está interesado en reconciliarse con sus padres, a quienes ha dejado de seguir en Instagram desde hace más de un año.