La espera terminó. Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo James Bond este 16 de noviembre de 2026, convirtiéndose en el séptimo actor en interpretar al icónico agente secreto dentro de la saga cinematográfica oficial.

El anuncio, realizado por Amazon MGM Studios y difundido a través de las cuentas oficiales de 007, pone fin a años de especulaciones sobre quién tomaría el relevo de Daniel Craig, cuya última aparición como el espía británico fue en No Time to Die, estrenada en 2021.

¿Quién es Robert Pattinson, el nuevo James Bond?

Robert Pattinson es un actor británico nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres, Inglaterra. A sus 40 años, cuenta con una trayectoria que combina grandes producciones de Hollywood con películas independientes. Su carrera alcanzó reconocimiento internacional cuando interpretó a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), aunque fue su papel como Edward Cullen en la saga Crepúsculo el que lo convirtió en una estrella mundial.

Posteriormente, Pattinson exploró personajes más complejos en películas como Good Time, The Lighthouse y Tenet, hasta asumir el papel de Bruce Wayne en The Batman (2022). Ahora, el actor suma otro personaje emblemático a su carrera: James Bond, el agente secreto creado por el escritor Ian Fleming en 1953.

Robert Pattinson es el nuevo James Bond: quién es, cuándo se estrena y todo sobre la próxima película de 007 Fred Duval/FilmMagic

Robert Pattinson habla sobre su elección como James Bond

Tras confirmarse su incorporación a la franquicia, Pattinson expresó su entusiasmo por asumir el papel y agradeció la confianza del equipo creativo. En su declaración, el actor describió a James Bond como uno de los personajes más legendarios del cine y aseguró que interpretarlo representa uno de los mayores honores de su trayectoria.

También agradeció al director Denis Villeneuve, a los productores Amy Pascal y David Heyman, a Tanya Lapointe y al equipo de Amazon MGM Studios por confiar en él. El cineasta Denis Villeneuve también celebró su incorporación, destacando la capacidad de Pattinson para aportar una nueva interpretación al personaje sin perder la esencia que lo ha convertido en un referente cinematográfico.

¿De qué tratará la nueva película de James Bond? Protagonizada por Robert Pattinson

La próxima entrega, conocida provisionalmente como Bond 26, marcará el inicio de una nueva etapa para la franquicia. Aunque todavía no se ha revelado una sinopsis oficial, la película estará dirigida por Denis Villeneuve y contará con un guion de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders.

La producción estará a cargo de Amy Pascal y David Heyman, mientras que Tanya Lapointe participará como productora ejecutiva. Esta será la primera película de James Bond desarrollada bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, después de que Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieran esa responsabilidad en 2025.

Por ahora, no se ha confirmado si la historia explorará los primeros años del agente 007, presentará una nueva misión o retomará elementos clásicos de la franquicia.

¿Cuándo se estrena la nueva película de James Bond con Robert Pattinson?

Aunque algunos reportes apuntan a 2028 como una posible ventana de lanzamiento, Amazon MGM Studios no ha confirmado el calendario de rodaje ni la llegada de la producción a los cines. Tampoco se ha anunciado el título definitivo de la película, que por el momento es identificada como Bond 26.

¿Quiénes fueron los actores considerados para interpretar a James Bond?

Antes de confirmarse la elección de Robert Pattinson, diversos actores británicos aparecieron entre los posibles candidatos para convertirse en el nuevo agente 007. Entre los nombres que trascendieron durante el proceso de selección estuvieron Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult.

De acuerdo con reportes de la prensa especializada, varios de ellos participaron o fueron considerados para las etapas finales del casting, aunque los detalles completos del proceso no se han hecho públicos.

¿Quiénes fueron los actores considerados para interpretar a James Bond? Getty Images

¿Qué actores han interpretado a James Bond?

Desde el estreno de Dr. No en 1962, seis actores habían dado vida al agente 007 en la saga oficial:

1. Sean Connery (1962-1967 y 1971)

2. George Lazenby (1969)

3. Roger Moore (1973-1985)

4. Timothy Dalton (1987-1989)

5. Pierce Brosnan (1995-2002)

6. Daniel Craig (2006-2021)

Robert Pattinson se convierte así en el séptimo actor de la serie oficial, heredando un personaje que ha evolucionado durante más de seis décadas. Daniel Craig fue el último en interpretarlo, participando en cinco películas que comenzaron con Casino Royale del 2006 y concluyeron con No Time to Die.