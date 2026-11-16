Hay historias que nos conmueven, capaces de despertar recuerdos con tan solo un acorde y hacernos sentir nostalgia por una vida que no hemos vivido. Esa es una de las grandes virtudes de Buena Vista Social Club, el musical que llegó al Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México el pasado 12 de noviembre, después de conquistar Broadway.

Entre las voces que dan vida a esta producción se encuentra Mariana Dávila, actriz mexicana que interpreta a la joven Omara Portuondo, una de las figuras más emblemáticas de la música cubana. Su participación representa un encuentro entre sus raíces musicales, los recuerdos de su infancia y un sueño que comenzó en una butaca de Broadway.

En entrevista exclusiva, Mariana Dávila compartió cómo fue descubrir que la música de Cuba había formado parte de su vida mucho antes de conocer la historia de Buena Vista Social Club, los desafíos de interpretar a una leyenda y las emociones que han acompañado su regreso a los grandes escenarios.

Mi papá toca la guitarra. Todo este sonido de cuerdas, de boleros, de sones, fue algo con lo que yo crecí y con lo que yo aprendí a cantar. Mariana Dávila

Mariana Dávila: de cantar boleros en casa a interpretar a Omara Portuondo en Buena Vista Social Club Foto: @dievko

Mariana Dávila y Buena Vista Social Club: el sueño que comenzó en Broadway

Hace un año, Mariana Dávila asistió a una función de Buena Vista Social Club en Nueva York sin imaginar que, meses después, formaría parte de su primera producción en México. La experiencia la marcó profundamente. Salió del teatro emocionada, con ganas de bailar y conmovida hasta las lágrimas.

Fue también muy poderoso ver canciones en español en un escenario en Broadway. Mariana Dávila

Aquella noche nació el deseo de interpretar ese repertorio. Sin embargo, la actriz no imaginaba que la producción llegaría tan pronto a México, pues las grandes adaptaciones internacionales suelen tardar varios años en estrenarse en otros países.

Cuando se anunció la convocatoria de audiciones, decidió prepararse para conseguir el papel. El proceso requería la aprobación de equipos creativos tanto mexicanos como estadounidenses, por lo que sabía que obtenerlo no dependía únicamente de su esfuerzo. Finalmente, su preparación rindió frutos y consiguió una de las oportunidades que más había deseado.

Sabía que todo un equipo creativo, tanto en México como en Estados Unidos, tenía que elegirme. Entonces pensé: ‘Bueno, al menos tengo la oportunidad de cantar este material frente a estas personas y quiero aprovecharla al máximo’, porque no sabía si algún día volvería a tener una oportunidad como esta en mi vida. Mariana Dávila

Mariana Dávila: de cantar boleros en casa a interpretar a Omara Portuondo en Buena Vista Social Club Getty Images

La infancia de Mariana Dávila en Monterrey y su conexión con la música cubana

Aunque Mariana Dávila nunca ha visitado Cuba, su relación con la música de la isla comenzó mucho antes de participar en el musical. Nacida en Monterrey, Nuevo León, creció en un hogar donde cantar era parte de la vida cotidiana. Su padre tocaba la guitarra y durante años formó parte de un trío, por lo que los boleros, los sones y la música de cuerdas acompañaron su infancia.

Desde que tuve la oportunidad de ver este musical en Nueva York, hace un año, pensé al terminar la función que sería un sueño poder trabajar con este material y cantar estas canciones. Fue justo ahí donde nació ese sueñito. Mariana Dávila

Fue durante su preparación para interpretar a Omara Portuondo cuando descubrió que muchos de los sonidos presentes en Buena Vista Social Club estaban relacionados con los géneros musicales que escuchaba desde pequeña. “Esto es parte de mi historia y no lo sabía”, recuerda haber pensado al reconocer aquella conexión.

Sus padres, aunque nunca se dedicaron profesionalmente al arte, siempre la acercaron a la música. Para Mariana, cantar no comenzó como una aspiración profesional, sino como una forma de convivir con su familia. Con el paso de los años, aquella curiosidad se transformó en una vocación. Comenzó a tomar clases de canto y danza, a participar en coros y a ahorrar para asistir a clases magistrales de artistas a quienes admiraba.

Hoy, después de años sobre los escenarios, asegura que conserva esa misma capacidad de asombro que la acompañaba durante su infancia.

Mariana Dávila: de cantar boleros en casa a interpretar a Omara Portuondo en Buena Vista Social Club Foto: @dievko

¿Cómo se preparó Mariana Dávila para interpretar a Omara Portuondo?

Dar vida a una de las voces más importantes de Cuba implica una enorme responsabilidad, especialmente cuando se trata de una artista con una trayectoria tan reconocida como la de Omara Portuondo. Para prepararse, Mariana investigó la historia de Cuba durante la década de 1950, el periodo en el que transcurre buena parte de la historia de su personaje.

Su investigación incluyó los acontecimientos previos a la Revolución cubana, las diferencias sociales y raciales de la época, así como entrevistas y documentales sobre la vida de Omara. También encontró una fuente importante de aprendizaje en sus compañeros cubanos, quienes compartieron experiencias personales durante el proceso de preparación del elenco.

El tema de migración, que es algo que como comunidad latina tenemos en casa, porque si no eres tú quien ha migrado, es alguien de tus de tu núcleo cercano. O sea, todos conocemos ese duelo. Mariana Dávila

Foto: galloar

La actriz explica que esas conversaciones le permitieron comprender mejor las emociones relacionadas con la migración, el desarraigo y la nostalgia, aunque reconoce que son historias ajenas que deben tratarse con respeto. Para ella, el objetivo nunca fue imitar a Omara Portuondo, sino construir una interpretación propia inspirada en su legado.

Las canciones de Buena Vista Social Club que más emocionan a Mariana Dávila

Elegir una canción favorita del musical resulta prácticamente imposible para Mariana Dávila. Cada número tiene un significado distinto, tanto por su interpretación como por la oportunidad de observar el trabajo de sus compañeros.

Aunque no conozcas Buena Vista Social Club, seguramente hay canciones que ya has escuchado. ‘La negra Tomasa’, ‘Dos gardenias’, ‘Veinte años’… Son canciones que conocemos gracias a nuestras mamás o abuelas, melodías que han formado parte de nuestras vidas y que, al volver a escucharlas, nos llegan directo al corazón. Mariana Dávila

“Candela es una explosión”, afirma, mientras describe El cuarto de Tula como un momento de éxtasis y Dos gardenias como una escena profundamente melodramática. También destaca Chan Chan, cuya interpretación acompaña una de las decisiones más importantes de la historia, y Bruca Maniguá, un número que continúa emocionándola incluso después de numerosos ensayos.

Es una cosa que me que tengo que estarme aguantando las lágrimas. En todo el proceso de montaje, sigo sentándome y sigo queriendo llorar. Todas las noches, o sea, mi trabajo es tener que aguantarme el llanto porque ahí Omara no debería estar llorando. Mariana Dávila

Para Mariana, cada pieza musical representa una emoción distinta, pero todas comparten la capacidad de conectar con los recuerdos del público.

Buena Vista Social Club llega a México: una conmovedora carta de amor a Cuba en el Teatro de los Insurgentes IG: @galloar

Pero 2 gardenias es un montaje melodramático que como mexicanos nos encanta, ¿sabes? O sea, el final del primer acto es una cosa que me vuelve loca. Mariana Dávila

Durante el proceso identificó canciones que había escuchado desde pequeña, incluso sin conocer su origen. Temas como Dos gardenias, Veinte años y La negra Tomasa forman parte de una memoria musical compartida por distintas generaciones de latinoamericanos.

La actriz considera que esa familiaridad explica por qué el espectáculo despierta emociones tan profundas. Al escuchar ciertas melodías, el público puede recordar a sus padres, abuelos o familiares que ya no están.

Es una cosa de nostalgia, yo pienso en mi abuela lavando platos o en una reunión con tíos en casa. Mariana Dávila

Para Mariana, esa es una de las grandes virtudes de la producción: descubrir que una música aparentemente lejana ha estado presente en nuestra historia personal.

¿Dónde ver Buena Vista Social Club en México?

Buena Vista Social Club se estrenó el 12 de noviembre de 2026 en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México, marcando la llegada de esta producción de Broadway al público mexicano. El musical reúne canciones emblemáticas de la tradición cubana con una historia que explora la amistad, los sueños, la identidad y las decisiones que marcan la vida de sus protagonistas.

Para Mariana Dávila, esta producción representa mucho más que un nuevo personaje. Es la oportunidad de reencontrarse con los sonidos de su infancia, rendir homenaje a una tradición musical que admira y compartir con el público una historia que también habla de sus propias raíces. Porque, como descubrió durante su preparación, a veces la música que parece pertenecer a otro lugar también puede contar nuestra propia historia.