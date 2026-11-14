¿Cuándo poner el árbol de Navidad 2026? La fecha ideal en México según la tradición

La Navidad 2026 está cada vez más cerca y, con ella, llega uno de los momentos más esperados del año: decorar el hogar y colocar el tradicional árbol navideño. Aunque algunas familias comienzan desde noviembre, otras prefieren esperar hasta diciembre para dar inicio oficialmente a las celebraciones.

En México, existen algunas fechas especialmente simbólicas que pueden ayudarte a elegir el momento ideal para comenzar con la decoración navideña.

¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad en 2026?

Una de las fechas más significativas para colocar el árbol de Navidad en 2026 es el domingo 29 de noviembre, cuando comienza el Adviento, periodo de preparación espiritual para el nacimiento de Jesús dentro del calendario cristiano occidental.

El Adviento comprende los cuatro domingos anteriores a Navidad y representa un tiempo de esperanza, reflexión y preparación. Aunque la Iglesia católica no establece una fecha obligatoria para colocar el árbol, muchas familias aprovechan el inicio de este periodo para comenzar a decorar sus hogares.

Otra opción es el martes 1 de diciembre de 2026, una fecha popular entre quienes prefieren esperar al último mes del año para inaugurar oficialmente la temporada navideña.

¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad en 2026? Yana Iskayeva/Getty Images

¿Por qué se pone el árbol de Navidad el 8 de diciembre?

El martes 8 de diciembre de 2026 es otra de las fechas tradicionales para colocar el árbol navideño, especialmente en familias católicas. Ese día se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una solemnidad importante dentro de la Iglesia católica.

En países como Argentina, colocar el árbol el 8 de diciembre es una costumbre profundamente arraigada. En México, aunque no existe una fecha universal, algunas familias también eligen este día por su significado religioso. Es importante señalar que la celebración de la Inmaculada Concepción no establece oficialmente cuándo debe colocarse el árbol de Navidad; se trata de una tradición cultural y familiar.

¿Por qué se pone el árbol de Navidad el 8 de diciembre? Esto dice el catolicismo KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

¿Cuáles son las mejores fechas para poner el árbol de Navidad 2026 en México?

Si todavía no sabes cuándo comenzar a decorar tu hogar, estas son algunas de las fechas que puedes considerar:

29 de noviembre de 2026: primer domingo de Adviento, ideal para quienes desean comenzar la temporada con un significado espiritual.

primer domingo de Adviento, ideal para quienes desean comenzar la temporada con un significado espiritual. 1 de diciembre de 2026: una fecha práctica para inaugurar las celebraciones navideñas.

una fecha práctica para inaugurar las celebraciones navideñas. 8 de diciembre de 2026: Día de la Inmaculada Concepción, relacionado con la colocación del árbol en distintas tradiciones católicas.

Día de la Inmaculada Concepción, relacionado con la colocación del árbol en distintas tradiciones católicas. 16 de diciembre de 2026: inicio de las tradicionales posadas mexicanas, que se celebran hasta Nochebuena.

inicio de las tradicionales posadas mexicanas, que se celebran hasta Nochebuena. 24 de diciembre de 2026: Nochebuena, una alternativa para quienes acostumbran decorar el árbol en familia poco antes de Navidad.

¿Por qué se pone árbol de Navidad? El significado de la estrella y las luces navideñas

Más allá de ser uno de los elementos decorativos más representativos de diciembre, el árbol de Navidad tiene un significado relacionado con la vida, la esperanza y la renovación. Su origen se vincula con antiguas costumbres europeas que utilizaban árboles y ramas de hoja perenne durante el invierno. Con el paso del tiempo, esta práctica se integró a las celebraciones cristianas de Navidad.

Actualmente, las luces suelen asociarse simbólicamente con la esperanza y la luz de Cristo, mientras que la estrella colocada en la punta del árbol recuerda a la estrella de Belén, que, según el relato bíblico, guio a los sabios de Oriente hasta Jesús. Para muchas familias, decorar el árbol también representa una oportunidad para reunirse, compartir recuerdos y crear nuevas tradiciones.

¿Por qué se pone árbol de Navidad? El significado de la estrella y las luces navideñas Getty Images

¿Cuándo se quita el árbol de Navidad 2026?

Así como existen distintas fechas para colocar el árbol, también hay diferentes costumbres para retirarlo. En México, muchas familias esperan hasta después del Día de Reyes, el miércoles 6 de enero de 2027, fecha que tradicionalmente marca el cierre de una parte importante de las celebraciones navideñas.

Otras prefieren conservar el árbol y el nacimiento hasta el martes 2 de febrero de 2027, cuando se celebra el Día de la Candelaria. La decisión depende de las tradiciones de cada hogar.

