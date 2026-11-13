Las formas de la energía: la exposición del Centre Pompidou que llega a Bellas Artes

Llega a México Las formas de la energía, una exposición que trae obras emblemáticas del Centre Pompidou, para acercar al público mexicano a algunas de las propuestas artísticas más importantes del siglo XX.

La muestra reúne 41 piezas procedentes de la colección del Centre Pompidou de París, una de las instituciones de arte moderno y contemporáneo más reconocidas del mundo. Su llegada a México forma parte de las celebraciones por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, y propone un encuentro entre dos ciudades que han mantenido una estrecha relación con el arte y la cultura.

¿De qué trata la exposición “Las formas de la energía”?

¿Qué sucede cuando el arte deja de representar el movimiento y comienza a producirlo? Esta pregunta encuentra distintas respuestas a lo largo de una exposición que explora cómo los artistas experimentaron con la percepción, el espacio, la luz y el color.

Organizada en cinco núcleos temáticos, la muestra permite recorrer algunas de las transformaciones que marcaron el arte moderno, desde las primeras investigaciones de las vanguardias hasta las propuestas ópticas y cinéticas que modificaron la relación entre las obras y sus espectadores.

Más que presentar una sucesión de piezas, el recorrido invita a descubrir cómo una superficie, una forma geométrica o un efecto visual pueden generar sensaciones distintas dependiendo del lugar desde el que se observen.

Las obras y los artistas del Centre Pompidou que llegan a México

Entre los nombres que forman parte de esta exposición destacan Marcel Duchamp, Sonia Delaunay, Lucio Fontana, Yves Klein, Victor Vasarely y Julio Le Parc, artistas que encontraron nuevas posibilidades de expresión al experimentar con los materiales, las formas y los límites de la percepción.

Una de las piezas que integran la selección es Anémic cinéma (1925), de Marcel Duchamp, realizada en colaboración con Man Ray, una obra que utiliza imágenes en movimiento para jugar con la percepción visual.

También se presenta Concetto spaziale, La fine di Dio (1963), de Lucio Fontana, cuya exploración de la superficie y el espacio transformó las posibilidades de la pintura.

La exposición incluye además obras vinculadas con las investigaciones ópticas y cinéticas de artistas como Carlos Cruz-Diez y Jesús Rafael Soto, figuras fundamentales para comprender la aportación latinoamericana a estos movimientos.

Frida Escobedo crea un diálogo entre París y Bellas Artes

La arquitectura también tiene un papel importante en esta exposición. La propuesta museográfica fue desarrollada por el estudio de Frida Escobedo, arquitecta mexicana reconocida internacionalmente por su manera de explorar la relación entre los espacios, los materiales y quienes los habitan.

Para esta muestra, su estudio plantea un diálogo entre dos edificios con identidades muy distintas: el Centre Pompidou, reconocido por su arquitectura industrial, y el Palacio de Bellas Artes, uno de los grandes referentes arquitectónicos y culturales de México.

A través de estructuras modulares, superficies translúcidas y distintas perspectivas, el diseño acompaña las obras y propone una experiencia en la que el espacio también influye en la manera de observar el arte.

¿Cuándo y dónde visitar “Las formas de la energía” en Bellas Artes?

La exposición Las formas de la energía: obras emblemáticas del Centre Pompidou podrá visitarse del 13 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027 en el Museo del Palacio de Bellas Artes, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El museo abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada general es de 95 pesos y los domingos el acceso es gratuito, de acuerdo con la información disponible para la muestra.

Para quienes disfrutan descubrir la ciudad a través de sus museos, esta exposición representa una oportunidad de acercarse a distintas corrientes del arte moderno sin salir de México, y de observar cómo las ideas que transformaron la creación artística durante el siglo pasado continúan dialogando con nuestro presente.