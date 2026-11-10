¿Por qué poner naranja y romero en el árbol de Navidad? El ritual que simboliza prosperidad y protección

La Navidad está llena de tradiciones y pequeños rituales que buscan atraer buenos deseos para el año que está por comenzar, y además de las luces, las esferas y los adornos tradicionales, existen elementos naturales que han adquirido un significado especial dentro de algunas prácticas espirituales y populares.

Uno de ellos es la combinación de naranja y romero, dos ingredientes que puedes incorporar a tu árbol navideño para atraer prosperidad, abundancia y protección para el año que viene, además de atraer armonía familiar en estas fiestas decembrinas.

¿Qué significa poner naranja y romero en el árbol de Navidad?

Durante años, la naranja y el romero han sido símbolo de prosperidad, abundancia y protección, y en la antigüedad solían ponerse en el árbol de Navidad para manifestar un año lleno de buena suerte para toda la familia.

Aunque hoy en día ya no se suelen usar, tú puedes incorporar los elementos a través de un sencillo ritual navideño que te permita intencionar las fiestas decembrinas.

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¿Por qué se pone naranja en el árbol de Navidad?

En diferentes tradiciones alrededor del mundo, la naranja ha sido relacionada con la prosperidad, abundancia, alegría y fortuna, pues su color vibrante recuerda a la vitalidad y la energía del sol, que se asocia con la llegada de nuevas oportunidades.

Por eso, colocar rodajas de naranja en el árbol de Navidad, puede representar el deseo de comenzar un nuevo ciclo con optimismo, estabilidad y bienestar económico. Además, su aroma cítrico aporta una sensación fresca y agradable al hogar, especialmente cuando se combina con otros ingredientes aromáticos como el romero.

¿Qué significa poner naranja y romero en el árbol de Navidad? Getty Images

¿Por qué se pone romero en el árbol de Navidad?

El romero es una planta aromática que desde la antigüedad se le atribuyen significados relacionados con la protección, la purificación y la renovación, por eso es usada para limpiar y renovar la energía del hogar en estas fechas.

Incorporar romero en el árbol de Navidad representa, desde esta perspectiva, la intención de dejar atrás las energías negativas y recibir el nuevo año con tranquilidad, armonía y esperanza.

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Ritual de naranja y romero para Navidad

Si quieres incorporar esta tradición a tu decoración navideña, puedes preparar tus propios adornos con los ingredientes naturales, ya sea en tu árbol de Navidad, en las coronas de las puertas o en guirnaldas.

Corta las naranjas en rodajas delgadas y déjalas secar, también reúne romero y lávalo bien para que esté fresco y limpio. Cuando las rebanadas de naranja ya estén deshidratadas, haz un pequeño orificio y coloca cordón de yute o hilo rojo para atar las ramitas de romero y luego poder colgarlas en las ramas del árbol de Navidad.

¿Qué significa poner naranja y romero en el árbol de Navidad? Getty Images

Distribuye los adornos entre las luces y las esferas para conseguir una decoración armoniosa, y mientras colocas cada elemento, puedes dedicar unos minutos a pensar en aquello que deseas atraer a tu vida: estabilidad, salud, tranquilidad, amor o prosperidad.