Mariah Carey lanza un nuevo video y adelanta la Navidad

Con la llegada de noviembre inicia la cuenta regresiva para la Navidad y Mariah Carey lo sabe.

La cantante de 54 años decidió derretir la espera de la Navidad y compartió un vídeo que rápidamente se volvió viral.

El clip compartido por la cantante retoma su icónica canción “All I Want for Christmas Is You”, un himno que se ha convertido en sinónimo de la temporada navideña.

Mariah Carey, una diva de la Navidad

Con su puntualidad característica, Mariah Carey emerge cada 1 de noviembre para sacar los adornos navideños del baúl y despertar el espíritu festivo en todo el mundo. Gracias a su señal, millones de personas alrededor del planeta pueden comenzar a decorar sus árboles y planificar sus festividades.

En el año 2023, Mariah Carey optó por un enfoque original para marcar el inicio de la temporada navideña. A través de un video, la cantan

te se muestra atrapada dentro de un bloque de hielo que se derrite a medianoche del 31 de octubre. Personas disfrazadas de Halloween, armadas con secadores de pelo, son las encargadas de liberarla. Una vez liberada, Carey exclama su famoso "¡es la hora!” y se une a un grupo de personas vestidas con motivos navideños para entonar su clásico “All I Want For Christmas Is You”, rodeados de nieve y visiblemente felices por la llegada de la Navidad.

Mariah Carey ha demostrado una vez más que es la Reina de la Navidad, un título que sus seguidores le han otorgado y que ella ha mantenido con elegancia y humor.

“All I Want for Christmas Is You”, un villancico que genera millones

El impacto económico de la canción es notable. Todos los años, el villancico “All I Want for Christmas Is You” asciende lentamente en las listas internacionales hasta alcanzar su punto máximo en la Navidad. Según Iluminate Analytics, en 2021 la canción acumuló mil 747 millones de reproducciones en los Estados Unidos, generando ingresos sustanciales tanto para Carey como para su sello, Sony Music.

Las cifras revelan que la canción generó 1,360 millones de dólares en 2021 solo a través de reproducciones y descargas, mientras que las regalías de publicación aportaron otros 1,660 millones. En total, se tradujo en ingresos globales y regalías editoriales de 6.16 millones de dólares. La canción fue coescrita por Carey y Walter Afanasieff, cada uno habría recibido aproximadamente 830 mil dólares solo por los derechos de autor del tema.

“All I Want for Christmas Is You” es una joya en la carrera de Mariah Carey, que año tras año deleita a sus seguidores y llena sus bolsillos gracias a este himno navideño universalmente querido.