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José Eduardo Derbez rompe el silencio y explica por qué nunca se casó con Paola Dalay

Después de que su expareja confesara que siempre soñó con llegar al altar, el actor aclaró cuál era su postura sobre el matrimonio y si esta diferencia influyó en su separación.

Noviembre 10, 2026 • 
Paola Juárez
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Siete años de relación, una hija en común y un matrimonio que nunca llegó a concretarse. Tras anunciar su separación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay han comenzado a hablar sobre algunos de los acuerdos y diferencias que marcaron su historia de amor, entre ellos, la posibilidad de llegar al altar.

La conversación surgió después de que Paola confesara que, aunque durante su relación había aceptado no casarse, en realidad siempre tuvo la ilusión de celebrar una boda. Sus declaraciones provocaron nuevas preguntas sobre los motivos de su ruptura, por lo que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo decidió aclarar su postura.

Durante un encuentro con la prensa, José Eduardo aseguró que nunca ocultó sus sentimientos respecto al matrimonio y que ambos habían hablado del tema desde que comenzaron su noviazgo.

¿Por qué José Eduardo Derbez no quiso casarse con Paola Dalay?

Después de que Paola Dalay reconociera públicamente que deseaba llegar al altar, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre los motivos por los que nunca le propuso matrimonio.

El actor explicó que, desde el comienzo de su relación, había dejado claro que casarse no formaba parte de sus planes.

“Lo del altar estaba hablado con ella desde un principio, de que yo no iba por ahí y aceptó”, declaró ante los medios de comunicación.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación tras seis años juntos: ¿qué pasará con su hija?

IG: jose_eduardo92

Con estas palabras, José Eduardo aseguró que su decisión no fue algo que surgiera después de varios años juntos, sino una postura que ambos conocían desde el inicio.

Cuando le preguntaron si esta diferencia pudo influir en su separación, el actor descartó que hubiera sido el motivo principal, pues consideró que se trataba de un tema que ya habían conversado y acordado.

Paola Dalay confiesa que siempre quiso casarse con José Eduardo Derbez

Las declaraciones del actor llegaron después de una entrevista que Paola Dalay concedió al programa Ventaneando, en la que habló abiertamente sobre sus expectativas respecto al matrimonio.

“Yo siempre me quise casar”, confesó la creadora de contenido, quien explicó que José Eduardo tenía una perspectiva diferente sobre la posibilidad de formalizar su relación.

Paola reconoció que hablaron del tema en distintas ocasiones, pero que, con el paso del tiempo, decidió aceptar que una boda no necesariamente formaría parte de su historia.

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay

Foto tomada de Instagram

Aunque aseguró que llegó a sentirse tranquila con esa decisión, también dejó abierta la posibilidad de cumplir ese sueño en el futuro.

“Sí me gustaría casarme en algún momento, si se da”, expresó.

Sus palabras mostraron que, aunque ambos construyeron una familia y compartieron varios años de relación, tenían expectativas distintas sobre el matrimonio.

¿El matrimonio fue uno de los motivos de su separación?

Aunque las declaraciones de Paola despertaron especulaciones sobre una posible diferencia irreconciliable, ninguno de los dos ha señalado que la falta de una boda fuera la causa definitiva de su ruptura.

José Eduardo aseguró que el tema estaba hablado desde el inicio, mientras que Paola explicó que su separación fue una decisión que habían conversado meses antes de anunciarla públicamente.

La influencer también rechazó las versiones que sugerían que el rompimiento ocurrió de manera repentina o que estuvo relacionado con una infidelidad.

Según explicó, ambos mantuvieron una relación basada en el cariño y el respeto, y llegaron a un acuerdo sobre el momento de comunicar su separación.

José Eduardo Derbez Paola Dalay celebs
Paola Juárez
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