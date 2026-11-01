José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación este 1 de noviembre de 2026, sorprendiendo a sus seguidores después de aproximadamente seis años de relación. La pareja, que en 2024 dio la bienvenida a su primera hija, Tessa, decidió compartir la noticia mediante un video publicado en redes sociales.

Lejos de un anuncio marcado por la polémica, ambos explicaron que se trata de una decisión que habían tomado tiempo atrás, pero que hasta ahora se sentían preparados para hacer pública. También dejaron claro que el cariño y el respeto continúan siendo parte de su relación como padres.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación tras seis años juntos: ¿qué pasará con su hija? IG: @jose_eduardo92

¿Por qué se separaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Aunque la noticia ha generado numerosas reacciones, José Eduardo Derbez y Paola Dalay no han revelado una causa específica detrás de su separación. En el video, la pareja explicó que llevaba tiempo considerando cómo comunicar la noticia. Su mensaje estuvo centrado en el respeto mutuo y en la importancia de mantener una buena relación por el bienestar de su hija.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista una tercera persona o algún conflicto específico detrás de la ruptura.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación tras seis años juntos: ¿qué pasará con su hija? IG: @jose_eduardo92

¿Qué pasará con Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Uno de los aspectos más importantes de su anuncio fue el futuro de Tessa, quien nació en junio de 2024 y tiene dos años. José Eduardo y Paola aseguraron que seguirán compartiendo momentos como familia y que su hija continuará siendo su prioridad, independientemente de que su relación sentimental haya llegado a su fin.

Por ahora, no han compartido detalles sobre acuerdos de crianza o cómo organizarán esta nueva etapa familiar.

¿Qué pasará con Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay? Después de su separación IG: @paodalay_2203

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La historia de amor de José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzó alrededor de 2020. Durante su relación, ambos compartieron distintos momentos de su vida personal, desde viajes y celebraciones hasta la llegada de su primera hija.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos José Eduardo Derbez y Paola Dalay? IG: @jose_eduardo92

En junio de 2024 nació Tessa, convirtiendo a José Eduardo en padre por primera vez y marcando una nueva etapa en la vida de la pareja. Ahora, después de aproximadamente seis años juntos, ambos comienzan un nuevo capítulo por separado, aunque unidos por la crianza de su hija.