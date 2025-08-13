Suscríbete
Entretenimiento

“Te voy a amarrar en una cabaña”: José Eduardo Derbez relata cómo su ex novia intentó secuestrarlo

El actor contó con lujo de detalle la escalofriante anécdota de cuando una expareja lo encerró en su coche y planeaba mantenerlo aislado en una cabaña.

August 13, 2025 • 
Tania Franco
José Eduardo Derbez cuenta cómo su ex intentó secuestrarlo

Medios y Media/Getty Images

En una reciente confesión, José Eduardo Derbez compartió en tono de humor una de las experiencias más extrañas y tensas que ha vivido con una expareja. Lo que comenzó como una simple invitación al estacionamiento terminó convirtiéndose en una escena digna de una serie dramática.

¿Un intento de secuestro?

Según contó el actor, todo comenzó cuando su exnovia le pidió que bajara al estacionamiento para hablar. Apenas subió al coche, ella arrancó sin previo aviso.

"¿A dónde vamos? Yo no avisé que saldría”, recuerda haberle dicho, pero la respuesta fue corta y desconcertante: “Tú espérate”.

La inquietud se convirtió en alarma cuando escuchó lo que ella planeaba:

Te voy a amarrar en una cabaña en el Ajusco y ya no vas a salir.
José Eduardo Derbez.

Encerrado y buscando una salida

José Eduardo relató que de alguna manera pudo abrir un poco la ventana. Amenazó con romper unos lentes, a lo que ella reaccionó indiferente, incluso arrojó su teléfono, pero nada parecía hacerla frenar.

Consciente de que reaccionar con violencia podría provocar un accidente, ideó una estrategia: fingir que quería reconciliarse. Comenzó a acariciarle el cabello, darle besos y asegurarle que la amaba, todo para que bajara la velocidad.

Finalmente, la exnovia accedió a regresarlo. Al llegar, José Eduardo se bajó y no contuvo su enojo:

No te quiero ver en mi vida. Donde regreses, te voy a demandar.
José Eduardo Derbez.

Ella arrancó el coche a toda velocidad, a punto de provocar un accidente con los amigos del actor, que se encontraban enfrente.

José Eduardo Derbez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
georgina-rodriguez-anillo-de-compromiso.jpg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez tiene el anillo de compromiso más caro, le siguen Beyoncé y JLO
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
brooklyn-beckham-nicola-peltz-renovacion-de-votos.jpeg
Entretenimiento
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz volvieron a casarse sin invitar a sus padres ni a sus hermanos
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-se-reunira-con-belinda.jpg
Entretenimiento
Cazzu revela que se reunirá con Belinda
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
travis-kelce-taylor-swift.jpg
Entretenimiento
Travis Kelce habla de su amor por Taylor Swift: “somos dos personas enamoradas”
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Aniston abre su corazón sobre la muerte de Matthew Perry
La actriz abordó la pérdida de su amigo y compañero de Friends
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dakota johnson-antonio-banderas.jpg
Entretenimiento
Dakota Johnson sobre su padrastro Antonio Banderas: “Cambió nuestras vidas”
La actriz de 35 años resaltó la presencia del malagueño en su vida cuando ella tenía seis años
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-inti-pension-nodaljpg
Entretenimiento
Cazzu confiesa que considera injusta la pensión que Nodal da a Inti
La cantante argentina llegó a un acuerdo con el papá de su hija pero considera que no es la cantidad justa porque la manutención de su hija es elevada
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-anillo.jpg
Entretenimiento
Esto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez
La joya, con un diamante central de dimensiones extraordinarias ha captado la atención por su tamaño y lujo
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift saca The Life of a show girl
Entretenimiento
Taylor Swift confirma The Life of a Showgirl y da inicio a su era naranja
La cantante pone fin a los rumores y presenta su nuevo álbum, que marcará el inicio de una vibrante era dominada por el color naranja
August 11, 2025
 · 
Tania Franco