“Te voy a amarrar en una cabaña”: José Eduardo Derbez relata cómo su ex novia intentó secuestrarlo

En una reciente confesión, José Eduardo Derbez compartió en tono de humor una de las experiencias más extrañas y tensas que ha vivido con una expareja. Lo que comenzó como una simple invitación al estacionamiento terminó convirtiéndose en una escena digna de una serie dramática.

¿Un intento de secuestro?

Según contó el actor, todo comenzó cuando su exnovia le pidió que bajara al estacionamiento para hablar. Apenas subió al coche, ella arrancó sin previo aviso.

"¿A dónde vamos? Yo no avisé que saldría”, recuerda haberle dicho, pero la respuesta fue corta y desconcertante: “Tú espérate”.

La inquietud se convirtió en alarma cuando escuchó lo que ella planeaba:

Te voy a amarrar en una cabaña en el Ajusco y ya no vas a salir. José Eduardo Derbez.

Encerrado y buscando una salida

José Eduardo relató que de alguna manera pudo abrir un poco la ventana. Amenazó con romper unos lentes, a lo que ella reaccionó indiferente, incluso arrojó su teléfono, pero nada parecía hacerla frenar.

Consciente de que reaccionar con violencia podría provocar un accidente, ideó una estrategia: fingir que quería reconciliarse. Comenzó a acariciarle el cabello, darle besos y asegurarle que la amaba, todo para que bajara la velocidad.

Finalmente, la exnovia accedió a regresarlo. Al llegar, José Eduardo se bajó y no contuvo su enojo:

No te quiero ver en mi vida. Donde regreses, te voy a demandar. José Eduardo Derbez.

Ella arrancó el coche a toda velocidad, a punto de provocar un accidente con los amigos del actor, que se encontraban enfrente.