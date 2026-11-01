Cortes bob para otoño 2026: los estilos que SÍ y NO estarán en tendencia

Durante 2026, las tendencias de belleza han apostado por resaltar la belleza natural de cada mujer, y en cuanto al cabello, la preferencia se inclina hacia cortes que respetan su textura natural, aportan movimiento y crean una apariencia fresca, relajada y sofisticada, sin necesidad de recurrir a peinados demasiado elaborados.

Para el otoño, el corte bob se perfila como uno de los grandes favoritos para cambiar de imagen en la recta final del año; sin embargo, para 2026 se recuperan algunas versiones clásicas que incorporan siluetas inspiradas en los años 60, flequillos desenfadados y capas estratégicas que aportan volumen sin restarle sofisticación al look.

La idea es conseguir un corte que luzca elegante, pero que no necesite demasiado esfuerzo para mantenerse bonito todos los días.

Los cortes bob que son tendencia en otoño 2026

Si estás pensando en renovar tu imagen antes de terminar el año, te contamos cuáles son los cortes bob que SÍ estarán en tendencia.

Te podría interesar: 6 peinados de moda otoño/invierno 2026 antiedad que afinan las facciones y aportan un efecto lifting natural

Boyfriend bob

Una de las apuestas más fuertes de la temporada es el boyfriend bob, una versión ligeramente relajada del bob tradicional que se caracteriza por una longitud entre la mandíbula y las clavículas.

Su principal atractivo está en el movimiento natural de las puntas y una estructura menos rígida. Puede llevarse liso, con ondas suaves o incluso con la textura natural del cabello, sin necesidad de conseguir un acabado perfectamente peinado.

Los cortes bob que son tendencia en otoño 2026 Instagram/@hairtechsparelax

French bob con flequillo

Para otoño 2026 se lleva con una longitud cercana a la mandíbula, puntas ligeramente desfiladas y un flequillo ligero que enmarca el rostro, y a diferencia de las versiones demasiado estructuradas, esta propuesta apuesta por una apariencia más espontánea, con mechones que conservan su movimiento.

Los cortes bob que son tendencia en otoño 2026 Instagram/@marcoaldany_villaviciosa

Curved bob

Si prefieres los cortes más definidos, el curved bob será una de las opciones más interesantes de la temporada. Se caracteriza por una silueta que sigue la línea de la mandíbula, con un contorno ligeramente redondeado y mechones frontales un poco más largos.

El resultado es un corte estructurado, pero con suficiente suavidad para evitar una apariencia demasiado rígida.

Los cortes bob que son tendencia en otoño 2026 Instagram/@cristintehil

Shaggy bob

Las capas también encuentran su lugar en las tendencias de otoño. El shaggy bob combina la longitud del bob con el espíritu desenfadado del corte shag, incorporando capas ligeras, puntas desfiladas y un flequillo irregular.

Los cortes bob que son tendencia en otoño 2026 Instagram/@omaxcasttilho

Flipped bob

La inspiración de los años 60 vuelve a conquistar las tendencias capilares con el flipped bob, reconocible por sus puntas peinadas hacia fuera. Esta versión recupera el movimiento característico de los peinados retro, pero lo adapta a una estética contemporánea.

Los cortes bob que son tendencia en otoño 2026 Instagram/@salon_studio_vertigo_gdynia

Te podría interesar: Uñas para noviembre 2026: diseños elegantes y modernos que serán tendencia

Los cortes bob que no debes llevar en otoño 2026

Aunque el bob es uno de los cortes más versátiles, no todas sus versiones tendrán el mismo protagonismo esta temporada.

Glass bob: conocido por su acabado completamente liso, brillante y sin un solo cabello fuera de lugar, pierde protagonismo frente a las texturas más naturales.

Bob geométrico: Los cortes completamente rectos, con contornos muy marcados y sin ningún tipo de movimiento, tampoco son la apuesta principal.

Bob estructurado: Los cortes que necesitan herramientas de calor y mucho tiempo de peinado para conservar su forma perfecta también pierden terreno.