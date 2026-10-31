¿De qué se disfrazó Heidi Klum en Halloween 2026? Una mano gigante que nadie esperaba

Cada 31 de octubre, Heidi Klum convierte Halloween en uno de los acontecimientos más esperados del mundo del entretenimiento. Sus disfraces, caracterizados por impresionantes prótesis, transformaciones corporales y horas de preparación, se han convertido en una tradición que reúne a celebridades y expertos en efectos especiales.

Este 2026 no es la excepción. La modelo comenzó a compartir imágenes y videos de su proceso de caracterización desde las de 2 pm, mostrando un rostro cubierto de prótesis que simulan tejidos, heridas y una apariencia completamente distinta a la suya.

Heidi Klum vuelve a sorprender: más de cuatro horas de maquillaje para Halloween 2026

A través de su cuenta oficial de Instagram, Heidi Klum ha documentado los detalles de su preparación para la noche de Halloween. En sus publicaciones se observan capas de maquillaje prostético, texturas que imitan la piel y aplicaciones de efectos especiales que modifican por completo sus facciones.

Heidi Klum vuelve a sorprender: más de cuatro horas de maquillaje para Halloween 2026 IG: @HeidiKlum

Te podría interesar: Los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum.

Los adelantos mostraron los primeros planos de ojos, nariz y boca rodeados de materiales que simulan tejido orgánico, además de sangre artificial. Sin embargo, Klum ha mantenido en secreto la identidad final del personaje, alimentando la expectativa antes de su aparición en la fiesta.

Heidi Klum, la reina del Halloween: sus disfraces más épicos

Desde hace más de dos décadas, Heidi Klum ha construido una reputación como una de las celebridades más creativas de Halloween. Sus transformaciones van mucho más allá de un vestuario convencional: incluyen prótesis de cuerpo completo, maquillaje cinematográfico y elaborados efectos visuales.

Cada año, la modelo busca superar sus propias creaciones y demostrar que Halloween puede convertirse en una expresión artística donde convergen la moda, el cine y los efectos especiales.

¿De qué se disfrazó Heidi Klum en Halloween 2026? Una mano gigante que nadie esperaba John Nacion/Variety via Getty Images

Heidi Klum revela su disfraz de Halloween 2026 con una ingeniosa transición

A través de su cuenta oficial de Instagram, Heidi Klum compartió un video en el que aparece mostrando su propia mano, con las uñas pintadas de rojo, antes de realizar una transición que revela su disfraz completo. La publicación estuvo acompañada de la frase “Talk to the hand” (“Háblale a la mano”), un juego de palabras que hace referencia directa a su transformación.

Con esta propuesta, Klum vuelve a apostar por un disfraz fuera de lo convencional, donde el maquillaje prostético, las proporciones exageradas y los detalles visuales son los verdaderos protagonistas.