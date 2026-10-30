¿Kim Kardashian prohibió que la tocaran los influencers durante su visita a México? Esto es lo que se sabe

Kim Kardashian visitó la Ciudad de México como parte de las actividades de promoción de All’s Fair, la serie en la que comparte créditos con Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts.

Durante su estancia, la empresaria asistió a un encuentro privado en Soho House con medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el influencer venezolano La Divaza comentó en su red social X que no le habían permitido tocar a Kardashian.

¿Kim Kardashian prohibió que la tocaran los influencers durante su visita a México? Esto dijo La Divaza X: LA DIVAZA

Kim Kardashian firma una bolsa Hermès y el brazo de Tammy Parra en México

A pesar de los comentarios sobre las estrictas medidas de seguridad durante su visita a México, Kim Kardashian protagonizó varios encuentros con creadoras de contenido en los que accedió a firmar algunos objetos poco convencionales.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Priscila Escoto consiguió que la empresaria autografiara su bolsa Hermès Birkin, una pieza de lujo que adquirió un significado especial tras el encuentro. Por su parte, Tammy Parra logró que Kardashian le firmara el brazo, con la intención de convertir el autógrafo en un tatuaje permanente.

Kim Kardashian firma una bolsa Hermès y el brazo de Tammy Parra en México IG: @tammy.parra

Kim Kardashian visita Antara Polanco: su vínculo con SKIMS en México

Otro de los lugares que ha despertado interés alrededor de la visita de Kim Kardashian es Antara, el centro comercial ubicado en Polanco, donde su marca SKIMS cuenta con un espacio comercial.

La firma de ropa interior, prendas moldeadoras y ropa cómoda ha ampliado su presencia en México, incluyendo una boutique en Antara. Este crecimiento forma parte de su expansión comercial en el país.

Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts bailaron en el San Luis Club de CDMX

La agenda de las protagonistas de Todo Vale no se limitó a los compromisos profesionales. Durante su estancia en la capital mexicana, Naomi Watts compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece bailando cumbia en el San Luis Club, uno de los espacios asociados con la tradición del baile social en la ciudad. La actriz acompañó las imágenes con la frase “I love you CDMX” .