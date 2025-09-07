Suscríbete
Entretenimiento

Kim Kardashian abre la primera tienda de su marca Skims en México

La socialité estadounidense trae su marca de ropa interior a nuestro país

September 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-skims-marca-tienda-en-mexico.jpg

X (TWITTER)

Kim Kardashian ya vende los productos de su marca en la primera tienda física que abrió en México.

Se trata de Skims, la marca de ropa interior y loungwear creada por Kim Kardashian; la primera sucursal que se encuentra en el complejo de usos mixtos de lujo de Artz Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la CDMX.

Este es el primer paso que Kim Kardashian da con la comunidad latina y la expansión a este mercado.

Skims abrió la primera sucursal de toda América Latina y planea expandirse a otras sucursales en el complejo comercial Antara Fashion Hall, así como en la capital del país y en Andares, en Zapopan, Jalisco.

La marca de Kim se ha convertido en un fenómeno global gracias a su concepto que promueve la diversidad de cuerpos y tonos de piel, a través del body positivy y la inclusión de productos que se sienten como una “segunda piel”. Skims se caracteriza por impulsar la comodidad de la ropa y acentuar la figura sin sacrificio.

Kim Kardashian
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Gavin Casalegno
Entretenimiento
Gavin Casalegno, estrella de The Summer I Turned Pretty, sorprende con mensajes en redes sociales
September 06, 2025
 · 
Tania Franco
katy-perry-orlando-bloom-.jpg
Entretenimiento
Orlando Bloom habla por primera vez de su ruptura con Katy Perry
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
el-conjuro-4-cine.jpg
Entretenimiento
El caso real que inspiró “El Conjuro 4: últimos ritos”
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
karol-g-nfl.jpg
Entretenimiento
Karol G estará en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
¿Quién se casa en 2026? Las celebridades que llevarán su amor al altar
Taylor Swift, Cristiano Ronaldo y más estrellas que caminarán al altar este año
September 05, 2025
 · 
Tania Franco
Natalia-Jiménez-aconseja-a-cazzu.jpg
Entretenimiento
Natalia Jiménez aconseja a Cazzu sobre su situación con Christian Nodal
Luego de que la argentina revelara las trabas legales que enfrenta con el padre de su hija, la cantante hizo unas declaraciones
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zoe-kravitz-harry-styles-romance.jpg
Entretenimiento
Harry Styles y Zöe Kravitz alimentan rumores de romance tras ser captados tomados de la mano
Recientes imágenes avivan rumores sobre un supuesto romance entre la actriz y el cantante
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-bajo-de-peso.jpeg
Entretenimiento
Guillermo del Toro habla de su nueva imagen tras perder 80 kilos
El cineasta contó por qué tomó la decisión de adquirir un estilo de vida más saludable
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
demi-moore-defiende-a-emma-esposa-de-bruce-willisjpg
Entretenimiento
Demi Moore defiende a la esposa de Bruce Willis sobre el cuidado del actor
La actriz que estuvo casada con el intérprete, respaldó la decisión de Emma de vivir separada de Bruce Willis
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez