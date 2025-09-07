Kim Kardashian abre la primera tienda de su marca Skims en México

Kim Kardashian ya vende los productos de su marca en la primera tienda física que abrió en México.

Se trata de Skims, la marca de ropa interior y loungwear creada por Kim Kardashian; la primera sucursal que se encuentra en el complejo de usos mixtos de lujo de Artz Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la CDMX.

Este es el primer paso que Kim Kardashian da con la comunidad latina y la expansión a este mercado.

Skims abrió la primera sucursal de toda América Latina y planea expandirse a otras sucursales en el complejo comercial Antara Fashion Hall, así como en la capital del país y en Andares, en Zapopan, Jalisco.

La marca de Kim se ha convertido en un fenómeno global gracias a su concepto que promueve la diversidad de cuerpos y tonos de piel, a través del body positivy y la inclusión de productos que se sienten como una “segunda piel”. Skims se caracteriza por impulsar la comodidad de la ropa y acentuar la figura sin sacrificio.