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Fallece Patrick Stewart a los 86 años, el legendario actor de X-Men y Star Trek

Octubre 29, 2026
Patrick Stewart

Getty Images

El mundo del entretenimiento esta de lujo. Patrick Stewart, el actor británico conocido por las películas X-Men y Star Trek falleció a los 86 años de edad.

Reconocido por su voz inconfundible y su formación teatral, Patrick Stewart construyó una carrera en la que logró transitar entre las obras de Shakespeare, las grandes producciones cinematográficas y algunas de las franquicias más importantes de la cultura popular.

¿De qué murió Patrick Stewart?

A través de un comunicado, la familia del actor informó del deceso y explicaron que después de enfrentar la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades neurodegenerativas que afectan distintas funciones del cerebro.

El actor pasó sus últimos momentos en su hogar de Los Ángeles, acompañado de sus seres queridos. Por otro lado, la familia también recordó que durante sus últimos días estuvo rodeado de afecto, música y momentos compartidos con las personas más cercanas a él.

Su fallecimiento ocurrió el 28 de octubre, aunque la noticia se dio a conocer públicamente el jueves 29.

¿Quién fue Patrick Stewart?

El actor nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Su carrera artística la inició desde muy joven en el mundo del teatro, donde encontró su vocación. Posteriormente estuvo estrechamente vinculada con las obras de William Shakespeare, cuyo universo interpretativo lo acompañó durante buena parte de su trayectoria.

En 1966 ingresó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde participó en numerosas producciones y consolidó su carrera como actor de teatro clásico. Sin embargo, su talento no tardaría en llevarlo a la televisión y al cine, donde alcanzaría reconocimiento internacional.

actor película
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