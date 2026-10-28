Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, todo sobre su estreno y la visita del elenco a México

El universo de Los Juegos del Hambre está listo para regresar a la pantalla grande con Amanecer en la Cosecha, la sexta película de la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins.

Dirigida por Francis Lawrence, la producción no solo explorará uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Panem, sino que también recuperará a personajes conocidos por los seguidores de la saga. A pocas semanas de su estreno, se confirmó el regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, así como una visita promocional del elenco a México.

Actors Natalie Dormer (L) and Jennifer Lawrence (R) on the set of the film, “The Hunger Games: Mockingjay Part I”, Berlin, Germany, 2013. {Photo by Murray Close/Getty Images} Murray Close/Getty Images

¿De qué tratará Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha?

La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y sigue a Haymitch Abernathy cuando tiene 16 años, mucho antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. La trama comienza durante la selección de tributos para los 50 Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta edición, el Capitolio establece una regla especialmente cruel: participarán 48 jóvenes, el doble de competidores habituales. Interpretado por Joseph Zada, Haymitch deberá enfrentarse a una competencia mortal mientras descubre las estrategias de manipulación del Capitolio y comienza a cuestionar el sistema impuesto por el presidente Snow.

¿De qué tratará Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha? Getty Images

La película adapta la novela homónima de Suzanne Collins, publicada en marzo de 2025, y profundiza en los acontecimientos que marcaron el futuro del personaje.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha confirman a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en el reparto

Una de las noticias más esperadas por los seguidores de la franquicia llegó este 28 de octubre, cuando Jennifer Lawrence confirmó su participación en la nueva película durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy.

Conduje hasta la casa del director Gary Ross, donde se llevó a cabo la audición, y él lloró durante mi interpretación. Así que pensé: “Eso parece una buena señal”. Jennifer Lawrence

La actriz retomará su papel como Katniss Everdeen, mientras que Josh Hutcherson volverá a interpretar a Peeta Mellark. También regresará Woody Harrelson, quien dio vida a la versión adulta de Haymitch Abernathy en las películas originales.

Lawrence describió la experiencia de reunirse con sus antiguos compañeros como profundamente emotiva y recordó que parte del equipo de producción era el mismo con el que había trabajado años atrás.

Había una escena en la que tenía que correr montaña abajo mientras me lanzaban bolas de fuego. Y nada de eso era CGI, efectos generados por computadora. Todo estaba explotando e incendiándose de verdad. Jennifer Lawrence

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha confirman a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en el reparto Murray Close/Getty Images

Aunque los tres actores están confirmados, todavía no se han revelado los detalles de sus apariciones ni cuánto tiempo estarán en pantalla. Debido a que la historia transcurre antes del nacimiento de Katniss y Peeta, su participación podría estar relacionada con escenas situadas en otra etapa de la cronología.

El reparto principal también incluye a Mckenna Grace como Maysilee Donner, Whitney Peak como Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Elle Fanning como Effie Trinket, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, además de Glenn Close, Maya Hawke y Kelvin Harrison Jr.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha confirman visita a México Victor Boyko/Getty Images for Lionsgate

Elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha confirman visita a México

La Ciudad de México será una de las paradas de la gira promocional internacional de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha. La distribuidora Corazón Films anunció que parte del elenco visitará nuestro país para participar en un encuentro especial con los seguidores de la franquicia.

De acuerdo con la información publicada por Paloma & Nacho, el fan event se realizará el 12 de noviembre de 2026. Sin embargo, todavía no se han anunciado el horario, la sede ni los nombres de los actores que viajarán a México. Tampoco se ha confirmado si Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson o Woody Harrelson formarán parte de la visita.

¿Cuándo se estrena la película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha?

La película se estrenará en México el 19 de noviembre de 2026, mientras que su lanzamiento en Estados Unidos está programado para el 20 de noviembre. La nueva entrega llegará a las salas de cine tradicionales y al formato IMAX, bajo la dirección de Francis Lawrence, responsable de varias películas anteriores de la franquicia.

Lionsgate lanzó el primer tráiler oficial el 13 de abril de 2026 y presentó un segundo avance el 16 de septiembre. Los adelantos muestran a Joseph Zada como el joven Haymitch Abernathy, el ambiente del Distrito 12 y la violencia de los Juegos organizados por el Capitolio.

¿Cuándo se estrena la película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha? Getty Images

Aunque el regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson ya está confirmado, ninguno de los dos aparece en los avances oficiales publicados hasta ahora. Con el regreso de personajes emblemáticos, un nuevo protagonista y una visita promocional a México, Amanecer en la Cosecha se perfila como uno de los estrenos más esperados de noviembre para los seguidores de la saga.