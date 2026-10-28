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Ángela y Majo Aguilar nominadas a los Premios CD Records 2026 en la misma categoría

Ángela Aguilar y Majo Aguilar están nominadas en la misma categoría de los Premios CD Records 2026. Conoce contra quiénes compiten y cuándo serán los premios.

Octubre 28, 2026 • 
Paola Juárez
Ángela Aguilar y Majo Aguilar

IG: @majo_aguilar y @angela_aguilar_

Ángela Aguilar y Majo Aguilar continúan escribiendo su propia historia dentro de la música mexicana. Con estilos y trayectorias que las distinguen, ambas han logrado abrirse camino en la industria, obtener nominaciones a reconocimientos como los Latin Grammy y mantener vigente el legado de una de las dinastías musicales más importantes de México. Ahora, sus nombres vuelven a coincidir en una misma premiación, reafirmando la presencia del apellido Aguilar en la escena musical.

Ángela Aguilar y Majo Aguilar fueron nominadas a los Premios CD Records 2026, pero lo que más ha llamado la atención fue que ambas competirán en la misma categoría. Una coincidencia que pone nuevamente el apellido Aguilar en el centro de la conversación, además de que Christian Nodal, también aparece entre los candidatos de esta primera edición.

¿En qué categoría compiten Ángela Aguilar y Majo Aguilar en los Premios CD Records 2026?

Las cantantes están nominadas a Mejor Artista/Mariachi del Año, una categoría dedicada a reconocer a los intérpretes de este género musical.

Recordemos que ambas comparten una herencia artística, pero cada una ha desarrollado su carrera con estilos completamente diferentes. Por su lado, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, comenzó su trayectoria desde muy joven y ha mantenido una presencia constante en escenarios relacionados con la música regional mexicana.

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Ángela Aguilar

X (TWITTER)

Mientras que Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr, ha construido una carrera en la que el mariachi ocupa un lugar central. Su forma de interpretar ha logrado crear una identidad independiente de la de sus familiares.

La nominación de ambas representa un encuentro entre dos maneras de interpretar una misma tradición, con el reconocimiento todavía por definirse.

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AUSTIN, TEXAS - MARCH 14: Majo Aguilar performs onstage during the 2025 SXSW Conference and Festival at Moody Amphitheater at Waterloo Park on March 14, 2025 in Austin, Texas. (Photo by Rick Kern/WireImage)

Rick Kern/WireImage

¿Quiénes de la familia Aguilar están nominados a los Premios CD Records 2026?

La presencia de la familia Aguilar no termina con Ángela y Majo. Pepe Aguilar también figura entre los nominados de la premiación, al igual que Christian Nodal, esposo de Ángela.

Nodal cuenta con nominaciones en Mejor Canción de Mariachi y Artista o Mariachi del Año. En esta última categoría también aparece Pepe Aguilar, quien además está considerado para Mejor Álbum de Mariachi.

La nominación de Ángela Aguilar genera reacciones en redes sociales

Después de darse a conocer los nominados, los usuarios en redes sociales comenzaron a hablar sobre la participación en la lista de Ángela Aguilar, ¿por qué? Bueno, cuestionaron su nominación debido a la frecuencia de sus actividades musicales recientes.

No obstante, la cantante sí ha participado en proyectos musicales durante 2026, entre ellos el sencillo China de los Ojos Negros y el material en vivo Los Aguilar Sinfónico desde el Hollywood Bowl (Deluxe).

De acuerdo con la organización, la elección de los ganadores contempla tanto el voto del público como la participación de un comité profesional integrado por especialistas de la industria musical.

¿Cuándo son los Premios CD Records 2026 y cómo votar?

La primera edición de los Premios CD Records se celebrará el 2 de diciembre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, con una ceremonia que reunirá a representantes de distintos géneros de la música latina.

Las votaciones del público están programadas del 2 al 16 de noviembre, mientras que el cierre de registros y nominaciones está previsto para el 30 de octubre.

La ceremonia contempla más de 60 categorías dedicadas a reconocer a cantantes, agrupaciones, compositores, productores y otros profesionales de la industria.

Ángela Aguilar Majo Aguilar
Paola Juárez
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