Felipe y Letizia envían un mensaje tras el grave accidente ferroviario en Toledo

Los reyes Felipe VI y Letizia expresaron su preocupación y tristeza tras el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, en la provincia española de Toledo. A través de un mensaje difundido por la Casa Real, los monarcas enviaron sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y manifestaron su apoyo a los heridos y a los equipos de emergencia que trabajan en la zona.

“Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, expresaron.

En el mismo mensaje, Felipe y Letizia reconocieron la labor de quienes participan en las tareas de auxilio: “Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias”.

¿Qué ocurrió en el accidente ferroviario de Toledo?

El siniestro tuvo lugar durante la mañana del miércoles, en un tramo ferroviario situado entre las localidades de Los Yébenes y Urda. De acuerdo con la información inicial de Renfe, estuvieron involucrados un tren AVE que había salido de Madrid con destino a Sevilla y un convoy de Iryo que circulaba en sentido contrario.

El accidente provocó la interrupción de la circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, mientras los equipos de emergencia se trasladaban al lugar para atender a los pasajeros y evaluar la magnitud de los daños.

Las autoridades y los servicios de rescate trabajan para atender a las personas afectadas y esclarecer las circunstancias del choque. Anadolu/Anadolu via Getty Images

Las autoridades y los servicios de rescate continuaban trabajando para atender a las personas afectadas y esclarecer las circunstancias del choque. Debido a que la información sobre el número de víctimas y heridos se encontraba en actualización, las cifras deben consultarse en los reportes oficiales más recientes.

Felipe VI se encontraba en Valencia cuando conoció la noticia

Al momento de conocerse el accidente, el rey Felipe VI se encontraba en Bétera, Valencia, donde tenía previsto asistir al ejercicio militar Grifo 2026, organizado por el Regimiento de Defensa NBQ Valencia.

Tras recibir la noticia, el monarca permaneció en contacto con el Gobierno para seguir la evolución de la emergencia. También expresó ante los medios su pesar por lo sucedido y envió palabras de apoyo a los familiares de las víctimas y a los equipos desplegados.

El accidente ha generado una respuesta de solidaridad institucional en España, mientras continúan las labores de atención y las investigaciones para determinar qué ocurrió. El mensaje de los reyes se suma a las muestras de condolencia dirigidas a quienes perdieron a sus seres queridos y a las personas que enfrentan las consecuencias de esta tragedia.