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Cómo lucir elegante en otoño 2026 usando los colores de la temporada

Del sofisticado café chocolate al inesperado azul cobalto, descubre cómo combinar los colores en tendencia de otoño-invierno 2026 para crear looks elegantes, modernos y llenos de personalidad.

Octubre 27, 2026 • 
Paola Juárez
cómo ser elegante en otoño 2026

Getty Images

Descubrir cómo lucir elegante en otoño 2026 comienza con una elección clave: los colores. Esta temporada, la moda nos propone una paleta que combina la profundidad de los tonos clásicos con matices inesperados, que transformarán cualquier look.

Del café chocolate al borgoña, pasando por el azul cobalto a ese morado berenjena, las tendencias nos invitan a experimentar con nuevas combinaciones sin perder el estilo y la sofisticación.

Las tendencias de otoño-invierno 2026 proponen explorar combinaciones que van más allá de los tradicionales negro, gris y beige. Los tonos profundos conviven con matices vibrantes, mientras que los neutros encuentran nuevas formas de destacar.

¿Cómo lucir elegante en otoño 2026?

La gran clave está en encontrar el equilibrio entre textura, color y proporciones, uniéndolo a tu personalidad. Recuerda que no se trata de renovar por completo tu clóset, sino de comprar las piezas ideales para darle una reinterpretación a las prendas clásicas que ya tienes.

La sastrería estructurada, los conjuntos monocromáticos y los accesorios en tonos contrastantes son algunas de las mejores apuestas. Los abrigos serán los protagonistas.

¿Cuáles son los colores en tendencia para otoño 2026?

Las colecciones de esta temporada explorarán una combinación de tonalidades intensas y las podrás incorporar sin sacrificar la elegancia, así que aquí te decimos cómo puedes lograrlo.

Café chocolate: la alternativa al negro

Su versatilidad te permitirá crear combinaciones sobrias sin recurrir al negro, especialmente con prendas de sastrería, abrigos largos o accesorios de piel. Un pantalón de corte recto, un suéter de punto fino y un abrigo estructurado pueden crear una silueta refinada sin demasiado esfuerzo.

como lucir elegante

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Borgoña: el color que transforma cualquier estilismo

Este tono tiene la capacidad de elevar incluso usando un look muy sencillo. Su intensidad aportará carácter sin resultar excesiva, convirtiéndolo en una alternativa ideal para darle un giro a cualquier estilismo.

Una blusa de seda o un suéter de cashmere, puede convertirse en una de las fórmulas más elegantes de la temporada.

Azul cobalto: cómo llevar el color más inesperado del otoño

Hay colores vibrantes que también pueden volver tu guardarropa sofisticado y el azul cobalto lo demuestra. Su intensidad funciona especialmente bien en piezas de líneas limpias, como blazers, vestidos midi y pantalones de vestir.

Si buscas una propuesta de impacto, prueba un conjunto completamente azul con complementos minimalistas.

mujer con abrigo azul

Getty Images

Verde oliva: el aliado de los looks minimalistas

Gracias al carácter discreto del verde oliva, te permitirá experimentar con diferentes siluetas y materiales sin perder la armonía. También funciona con camisas blancas y accesorios en café oscuro.

Va muy bien con prendas estructuradas y tejidos de calidad.

Rojo intenso: cómo llevarlo con elegancia durante el otoño

Un tono que no necesita demasiados complementos para hacerse notar. Esta temporada, su fuerza se traslada a siluetas sencillas que permiten llevarlo tanto de día como de noche.

Un vestido rojo de corte limpio, acompañado de accesorios negros, puede ser suficiente para construir un look memorable.

¿Cómo combinar los colores de otoño 2026 para crear looks elegantes?

Hazlo de una manera estratégica; una de las fórmulas más efectivas consiste en elegir un solo tono como protagonista y acompañarlo con uno o dos colores que complementen el estilismo.

Por otro lado, también puede experimentar con inesperados contrastes, por ejemplo, borgoña y el rosa empolvado, lujo contemporáneo con el que lucirás increíble.

Y no olvides que los accesorios también juegan un papel fundamental. Unos zapatos de diseño atrevido o clásico, una pieza de joyería o un bolso estructurado.

Moda y estilo estilos
Paola Juárez
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