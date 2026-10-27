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Disfraces de famosos para Halloween 2026: los mejores y los más originales

Cada año, Halloween se convierte en la ocasión perfecta para que las celebridades saquen su lado más creativo y nos sorprendan con espeluznantes disfraces.

Octubre 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Disfraces de famosos para Halloween 2026

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Instagram/@parishilton

Desde transformaciones que requieren horas de maquillaje hasta homenajes a personajes icónicos del cine, la música y la cultura pop, las estrellas aprovechan el 31 de octubre para demostrar que un disfraz de Halloween puede convertirse en toda una declaración de estilo.

Para este 2026, algunas celebridades apuestan por el terror clásico, mientras que otras prefieren recrear personajes inolvidables, recuperar tendencias del pasado o sorprender con propuestas que combinan moda y referencias virales.

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Estos son algunos de los disfraces de Halloween que los famosos han comenzado a compartir en sus redes sociales, y la selección reúne homenajes a figuras del espectáculo, caracterizaciones inesperadas y propuestas familiares.

Paris Hilton como Britney Spears

Paris Hilton recuperó uno de los momentos más icónicos de la carrera de Britney Spears: su actuación de I’m a Slave 4 U en los MTV Video Music Awards de 2001, donde el conjunto verde y la serpiente que acompañó a la cantante durante aquella presentación fueron las claves de este homenaje.

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Instagram/@parishilton

Sin embargo, no es el único homenaje que Hilton hizo a la “princesa del pop”, pues también se caracterizó con el look que Britney lució para el videoclip de su éxito Baby One More Time.

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Instagram/@parishilton

La empresaria también mostró su lado más familiar y sumó a sus hijos a la fiesta de Halloween con disfraces inspirados en La Bella y la Bestia.

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Instagram/@parishilton

Kim Kardashian como North West

Kim Kardashian sorprendió al recrear el estilo de su hija North West, de 13 años. Para conseguirlo, adoptó una estética grunge, con cabello azul claro, prendas oscuras y accesorios que evocan la imagen de la adolescente.

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Instagram/@kimkardashian

Victoria Justice

Victoria Justice dio inicio a sus celebraciones con una fiesta temática llamada Love Zombie: The Resurrection, celebrada en Los Ángeles el 13 de octubre, y para la ocasión, la actriz eligió una estética gótica.

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Instagram/@victoriajustice

Heidi Klum

La modelo alemana Heidi Klum vuelve a ser una de las celebridades que más expectación generan de cara a Halloween, y aunque no ha mostrado un disfraz oficial para Halloween 2026, la modelo ya compartió un adelanto con este disfraz del lobo de Michael Jackson en Thriller.

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Instagram/@heidiklum

Jordyn Woods y Karl-Anthony Towns

La modelo y empresaria Jordyn Woods y su esposo, el basquetbolista Karl-Anthony Towns, tuvieron una transformación inspirada en la exitosa serie Game of Thrones, ella como caminante blanco y él como el Rey de la Noche.

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Disfraces de famosos para Halloween 2026

Instagram/@jordynwoods

Como Halloween todavía no ha llegado, la lista de los mejores looks de 2026 permanece abierta y podría sumar nuevas sorpresas durante los próximos días.

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