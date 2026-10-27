Show Run de Checo Pérez en CDMX: fecha, horario, ruta y todo lo que debes saber

La Ciudad de México se prepara para vivir la emoción de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de México 2026. Este miércoles 28 de octubre, Sergio ‘Checo’ Pérez protagonizará un Show Run en Paseo de la Reforma, una exhibición que permitirá a los aficionados ver de cerca al piloto mexicano al volante de un monoplaza, ahora como integrante de Cadillac.

El evento forma parte de las actividades previas al fin de semana de carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez y tendrá un significado especial para el tapatío: llega en la semana en que alcanzará los 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo.

Si planeas asistir, estos son los detalles que debes tomar en cuenta.

¿Cuándo y a qué hora será el Show Run de Checo Pérez?

La exhibición está programada para el miércoles 28 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

El evento será de acceso público, por lo que los aficionados podrán acercarse a Paseo de la Reforma para presenciar el recorrido. Los organizadores también habilitaron previamente una dinámica para acceder a una zona de gradas, pero el registro para participar ya cerró.

¿Cuál será la ruta del Show Run en Paseo de la Reforma?

El recorrido anunciado abarcará un tramo de Paseo de la Reforma, entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, dos de los puntos más emblemáticos de la capital.

La avenida se convertirá en el escenario de esta exhibición, en la que Checo conducirá un monoplaza de Fórmula 1 fuera de un circuito tradicional. Se trata de una oportunidad para que los aficionados vivan de cerca el ambiente de la categoría antes de que comiencen las actividades oficiales del Gran Premio.

¿Qué calles estarán cerradas por el evento?

Debido a la realización del Show Run, se prevén afectaciones viales en Paseo de la Reforma y en los cruces que conectan con el tramo donde tendrá lugar la exhibición.

Si tienes que desplazarte por la zona durante la mañana del miércoles, lo más recomendable es anticipar tus traslados y consultar los avisos de las autoridades capitalinas antes de salir. Hasta la información disponible, no se cuenta con un listado oficial completo de todas las calles y horarios de cierre, por lo que conviene estar pendiente de las actualizaciones de movilidad.

¿Dónde ver el Show Run de Checo Pérez en vivo?

Quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la opción de seguir la exhibición por internet. Se anunció una transmisión gratuita a través del canal de YouTube Desde el paddock, con inicio previsto a las 10:00 horas.

Así, los aficionados podrán seguir el recorrido desde casa y acompañar al piloto mexicano en una de sus apariciones ante el público capitalino antes del Gran Premio.

Instagram @schecoperez

¿Por qué es especial el Show Run de Checo con Cadillac?

La exhibición marcará una nueva oportunidad para que Checo Pérez se reencuentre con sus seguidores en la Ciudad de México, esta vez como piloto de Cadillac, escudería que se incorporó a la Fórmula 1 en 2026.

Además, el evento llega en una semana significativa para el mexicano, quien alcanzará los 300 Grandes Premios en la categoría. Su presencia en Reforma será parte de la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La cuenta regresiva para el fin de semana de carreras ya comenzó, y la exhibición de Checo promete convertir una de las avenidas más conocidas de la capital en un punto de encuentro para los aficionados al automovilismo.