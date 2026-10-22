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Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegan con looks coordinados a los Premios Princesa de Asturias 2026

El futbolista argentino y su esposa apostaron por la elegancia del negro para su llegada a Oviedo, donde Messi será reconocido por su trayectoria deportiva y su compromiso con las causas sociales.

Octubre 22, 2026 • 
Tania Franco
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegan a España con looks coordinados para los Premios Princesa de Asturias 2026

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegan con looks coordinados a los Premios Princesa de Asturias 2026

Carlos Alvarez/Getty Images

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo hicieron su llegada a Oviedo, España, este 22 de octubre, con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2026. La pareja acaparó las miradas al aparecer con looks coordinados en negro, una elección sofisticada y atemporal que destacó por su elegancia.

A su llegada al Hotel de la Reconquista, el futbolista argentino lució un traje negro acompañado de una camisa del mismo tono, mientras que Antonela eligió un conjunto monocromático compuesto por una blusa de manga corta y pantalones de corte amplio, que complementó con un bolso estructurado y accesorios discretos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegan con looks coordinados a los Premios Princesa de Asturias 2026

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegan con looks coordinados a los Premios Princesa de Asturias 2026

Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

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¿Por qué Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026?

El capitán de la selección argentina será distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento que celebra no solo sus logros dentro del futbol, sino también su compromiso con las causas sociales.

De acuerdo con la motivación del galardón, Messi fue elegido por “su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

La ceremonia de entrega se celebrará el viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde Messi recibirá oficialmente la distinción.

Messi Lionel Messi Antonela Roccuzzo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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