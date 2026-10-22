Lionel Messi y Antonela Roccuzzo hicieron su llegada a Oviedo, España, este 22 de octubre, con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2026. La pareja acaparó las miradas al aparecer con looks coordinados en negro, una elección sofisticada y atemporal que destacó por su elegancia.

A su llegada al Hotel de la Reconquista, el futbolista argentino lució un traje negro acompañado de una camisa del mismo tono, mientras que Antonela eligió un conjunto monocromático compuesto por una blusa de manga corta y pantalones de corte amplio, que complementó con un bolso estructurado y accesorios discretos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegan con looks coordinados a los Premios Princesa de Asturias 2026 Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

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¿Por qué Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026?

El capitán de la selección argentina será distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento que celebra no solo sus logros dentro del futbol, sino también su compromiso con las causas sociales.

De acuerdo con la motivación del galardón, Messi fue elegido por “su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

La ceremonia de entrega se celebrará el viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde Messi recibirá oficialmente la distinción.