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Cindy Crawford rompe el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber: su emotiva despedida

A casi un mes del fallecimiento del modelo, a los 27 años, la supermodelo compartió una fotografía en blanco y negro y unas palabras dedicadas a su hijo, en las que expresó el dolor de toda su familia.

Octubre 18, 2026 • 
Tania Franco
Cindy Crawford rompe el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber: su emotiva despedida

Cindy Crawford rompe el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber: su emotiva despedida

Arnaldo Magnani/Getty Images

Cindy Crawford compartió un emotivo mensaje en Instagram para recordar a su hijo mayor, Presley Walker Gerber, quien falleció el pasado 20 de septiembre de 2026, a los 27 años. La publicación, acompañada de un retrato en blanco y negro del joven, representa uno de los pronunciamientos más personales de la modelo desde la pérdida que ha marcado a su familia.

Presley era hijo de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, así como hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber. Su fallecimiento fue confirmado por un representante familiar, quien inicialmente solicitó privacidad durante el duelo.

¿Qué dijo Cindy Crawford sobre la muerte de Presley Gerber?

En el mensaje compartido este 18 de octubre, Crawford expresó el profundo dolor que atraviesan ella y su familia:

Estamos más que desconsolados por perder a nuestro amado hijo y hermano.
Cindy Crawford
Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

¿De qué falleció Presley Gerber? Hijo de Cindy Crawford y hermano de Kaia Gerber, a los 27 años

Getty Images

La supermodelo recordó a Presley como una persona dulce, sensible y cariñosa, y expresó su orgullo por la manera en que se mostró ante el mundo con amabilidad y vulnerabilidad. También agradeció las muestras de apoyo recibidas tanto de personas cercanas como de desconocidos que han acompañado a la familia durante las últimas semanas.

Hasta que volvamos a encontrarnos, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre. Mamá, papá y Kaia.
Cindy Crawford
Cindy Crawford rompe el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber: su emotiva despedida

Cindy Crawford rompe el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber: su emotiva despedida

Stefanie Keenan/Getty Images

¿Qué le pasó a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Presley Gerber falleció el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, de acuerdo con los registros de la oficina del médico forense del condado, citados por People y ABC News. Aunque las autoridades investigaron las circunstancias de su fallecimiento, la causa oficial de su muerte no había sido determinada en los informes consultados. Por ello, no es posible atribuirla a una causa específica.

Cindy Crawford Presley Gerber
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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