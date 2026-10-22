¿Rachel Berry está de vuelta? Esto se sabe del elenco del reboot de Glee

Más de diez años después de su último episodio, Glee prepara su regreso a la televisión. Disney+ y Hulu dieron luz verde a una nueva producción de la serie creada por Ryan Murphy, que conquistó al público entre 2009 y 2015. La noticia ha despertado la nostalgia de sus seguidores, especialmente ante la posibilidad de reencontrarse con algunos de sus personajes originales.

Jason LaVeris/FilmMagic

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¿Qué actores regresan al reboot de Glee?

Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry, es el primer gran nombre asociado al regreso. De acuerdo con información exclusiva de Variety, múltiples fuentes cercanas a la producción confirmaron que la actriz retomará su personaje, aunque Disney todavía no ha anunciado oficialmente su incorporación.

Sí, damas y caballeros, los rumores son ciertos. Brittany S. Pierce estuvo, de hecho, perdida en las alcantarillas durante todos estos años. Pero estoy aquí para informarles que está viva y se encuentra muy bien… ¡Y está de regreso para más Glee! Heather Morris

Por su parte, Heather Morris confirmó públicamente su intención de regresar como Brittany S. Pierce. A través de Instagram, la actriz compartió una fotografía de su personaje y aseguró que Brittany estaba de vuelta para más Glee.

¿Brittany S. Pierce está de vuelta? Esto se sabe del elenco del reboot de Glee IG: @heatherrelizabethh



Otro posible regreso es el de Chord Overstreet, recordado por interpretar a Sam Evans, quien celebró el anuncio con un mensaje sobre el reencuentro. Sin embargo, su participación todavía no ha sido confirmada formalmente. Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno, Ryan Murphy reveló que ha mantenido conversaciones con aproximadamente diez integrantes del elenco original y que varios se mostraron entusiasmados con la posibilidad de regresar.