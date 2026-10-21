El príncipe Harry revela por qué él y Meghan Markle regresaron al Reino Unido con sus hijos

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido abrió un nuevo capítulo en la historia de los duques de Sussex. Después de seis años viviendo en California, la pareja volvió a establecerse en territorio británico junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Ahora, Harry ha explicado los motivos que llevaron a la familia a tomar esta decisión.

En una entrevista con GQ, el duque de Sussex reconoció que ofrecer a sus hijos una experiencia educativa y cultural diferente fue uno de los factores decisivos. También habló de su deseo de estar más cerca de sus familiares y amigos, así como de compartir con Archie y Lilibet el país donde creció.

“Poder matricular a los niños en un colegio británico ha significado mucho para mí”, explicó.

Harry señaló que la decisión no se había planeado durante mucho tiempo. Más bien, fue una oportunidad que tomó sentido cuando las circunstancias se alinearon.

Harry y Meghan: de su salida de la familia real a su regreso al Reino Unido

La nueva etapa de los Sussex llega después de años marcados por su decisión de alejarse de las funciones reales, sus declaraciones públicas y las tensiones familiares. Este es el recorrido que ayuda a entender su regreso.

Enero de 2020: anuncian su salida de la primera línea de la realeza. Harry y Meghan comunicaron que dejarían de ser miembros sénior activos de la familia real británica y que buscarían independencia financiera. Su decisión dio origen al término conocido como Megxit.

Marzo-junio de 2020: comienzan una nueva vida en Estados Unidos. Tras dejar sus funciones oficiales, la pareja se instaló en California, donde inició una etapa alejada de la actividad cotidiana de la monarquía.

Marzo de 2021: la entrevista con Oprah Winfrey. Harry y Meghan hablaron públicamente sobre sus experiencias dentro de la institución, las dificultades que enfrentaron y sus diferencias con miembros de la familia real. La conversación profundizó la crisis y puso sus relaciones familiares bajo el foco internacional.

2022-2023: encuentros y nuevas revelaciones. La pareja regresó al Reino Unido para acontecimientos como el Jubileo de Platino de Isabel II y el funeral de la monarca. En enero de 2023, Harry publicó sus memorias, Spare (En la sombra), en las que relató episodios de su vida familiar y su relación con el príncipe William.

Agosto de 2026: la familia vuelve a Reino Unido. Después de seis años en Estados Unidos, los duques de Sussex regresaron con sus hijos para una estancia prolongada y una nueva etapa educativa para Archie y Lilibet. La mudanza no implica, hasta donde se ha informado, que retomen sus antiguas funciones como miembros activos de la realeza.

La educación de Archie y Lilibet, una prioridad para Harry

En su entrevista, el príncipe explicó que quería que sus hijos conocieran de cerca el lugar donde pasó su infancia y tuvieran la oportunidad de vivir experiencias similares a las suyas, especialmente las positivas.

También destacó la importancia de estar cerca de sus amigos y familiares. Según relató, ese entorno ha permitido que los niños se adapten a su nueva vida y disfruten de encuentros con otros pequeños.

Harry describió el cambio como una combinación de nostalgia, circunstancias favorables y el deseo de ofrecerles nuevas oportunidades. Aunque él y Meghan habían reflexionado sobre la posibilidad de regresar, aseguró que la decisión no llevaba años preparándose.

¿Una reconciliación con la familia real?

El regreso ha reavivado las preguntas sobre la relación de Harry con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano, el príncipe William. En la misma entrevista, el duque expresó su deseo de avanzar y reparar los vínculos familiares, aunque reconoció que algunas heridas permanecen.

Sin embargo, el traslado no debe interpretarse automáticamente como una reconciliación ni como un regreso a la vida institucional de la monarquía. La pareja dejó sus funciones reales en 2020 y, por ahora, su nueva etapa se presenta como una decisión familiar.

Después de años de distancia, Harry y Meghan han vuelto al país donde comenzó su historia como pareja. Esta vez, el motivo que el príncipe pone en primer plano es el futuro de sus hijos y la oportunidad de acercarlos a sus raíces británicas.