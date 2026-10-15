¡Meghan Markle y el príncipe Harry regresan a Nottingham! Un lugar especial en su historia juntos

Meghan Markle y el príncipe Harry protagonizaron este jueves 15 de octubre una visita especial a Nottingham, Inglaterra, ciudad que ocupa un lugar significativo en su historia de amor. Los duques de Sussex retomaron sus actividades benéficas en su primera aparición pública conjunta desde que regresaron a vivir al Reino Unido en agosto de 2026, acompañados por sus hijos, Archie y Lilibet.
La pareja fue recibida por alrededor de 100 personas que se reunieron para saludarlos. Meghan se mostró sonriente, recibió varios ramos de flores y dedicó algunos minutos a conversar con sus seguidores. Ante las muestras de cariño, la duquesa expresó: “Es maravilloso estar de regreso”.
La primera parada de los duques de Sussex fue el Community Recording Studio (CRS), una organización comunitaria que ofrece a niños y jóvenes oportunidades de desarrollo a través de la música, el deporte, la creatividad y programas de mentoría.
¿Por qué Nottingham es tan especial para Meghan y Harry?
El regreso a Nottingham tuvo un significado especial para el matrimonio. En diciembre de 2017, poco después de anunciar su compromiso, Meghan y Harry realizaron en esta ciudad su primera aparición oficial como pareja.
Casi nueve años después, regresaron al mismo destino, aunque en circunstancias diferentes. Tras abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020 y establecerse en California, los duques decidieron volver a Inglaterra en agosto de este año.
Su agenda en Nottingham también incluyó iniciativas como Epic Partners, dedicada al desarrollo juvenil mediante actividades deportivas, y Himmah, una organización enfocada en brindar apoyo alimentario a comunidades vulnerables.