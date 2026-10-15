¡Meghan Markle y el príncipe Harry regresan a Nottingham! Un lugar especial en su historia juntos

Meghan Markle y el príncipe Harry protagonizaron este jueves 15 de octubre una visita especial a Nottingham, Inglaterra, ciudad que ocupa un lugar significativo en su historia de amor. Los duques de Sussex retomaron sus actividades benéficas en su primera aparición pública conjunta desde que regresaron a vivir al Reino Unido en agosto de 2026, acompañados por sus hijos, Archie y Lilibet.

La pareja fue recibida por alrededor de 100 personas que se reunieron para saludarlos. Meghan se mostró sonriente, recibió varios ramos de flores y dedicó algunos minutos a conversar con sus seguidores. Ante las muestras de cariño, la duquesa expresó: “Es maravilloso estar de regreso”.

¡Meghan Markle y el príncipe Harry regresan a Nottingham! Así fue su emotiva visita al Reino Unido Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

La primera parada de los duques de Sussex fue el Community Recording Studio (CRS), una organización comunitaria que ofrece a niños y jóvenes oportunidades de desarrollo a través de la música, el deporte, la creatividad y programas de mentoría.

¿Por qué Nottingham es tan especial para Meghan y Harry?

El regreso a Nottingham tuvo un significado especial para el matrimonio. En diciembre de 2017, poco después de anunciar su compromiso, Meghan y Harry realizaron en esta ciudad su primera aparición oficial como pareja.

Meghan y Harry anuncian su compromiso en Nottingham, 2017 Dan Kitwood/Getty Images

Casi nueve años después, regresaron al mismo destino, aunque en circunstancias diferentes. Tras abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020 y establecerse en California, los duques decidieron volver a Inglaterra en agosto de este año.

Su agenda en Nottingham también incluyó iniciativas como Epic Partners, dedicada al desarrollo juvenil mediante actividades deportivas, y Himmah, una organización enfocada en brindar apoyo alimentario a comunidades vulnerables.