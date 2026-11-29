Con la llegada de un nuevo año, muchas veces sentimos la necesidad de cambiar nuestra imagen y probar un nuevo look; sin embargo, no siempre es necesario recurrir a un corte de pelo radical o un nuevo color, a veces los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia, como los flequillos en tendencia para 2027.

Además de enmarcar el rostro, aportar movimiento y destacar las facciones, un flequillo adecuado puede darte una imagen mucho más fresca, moderna y juvenil, lo que te resta en automático varios años de encima.

Flequillos en tendencia 2027 que rejuvenecen y estilizan tu imagen con naturalidad y elegancia

Para las tendencias de 2027, los flequillos se reinventan con estilos que apuestan por la naturalidad, las capas ligeras y los acabados desenfadados, pues la idea es dejar atrás los cortes demasiado rígidos para dar protagonismo a las texturas, el movimiento y los mechones que suavizan las facciones sin perder elegancia.

Te puede interesar: 6 peinados de moda otoño/invierno 2026 antiedad que afinan las facciones y aportan un efecto lifting natural

Flequillo cortina

Este flequillo seguirá siendo uno de los grandes favoritos por su versatilidad y acabado natural, se caracteriza por llevar los mechones más cortos al centro y más largos hacia los extremos, creando una abertura que enmarca ambos lados del rostro, que ayuda a suavizar las facciones, destacar los pómulos y aportar movimiento alrededor de la mirada.

Flequillos en tendencia 2027 que rejuvenecen y estilizan Instagram/@hairbyjulii

Flequillo birkin

Inspirado en el estilo de Jane Birkin, este flequillo destaca por su acabado ligero, ligeramente abierto y con mechones de diferentes longitudes que deja entrever parte de la frente y consigue una apariencia relajada.

Su encanto está en que aporta un toque parisino, femenino y sofisticado sin demasiado esfuerzo.

Flequillos en tendencia 2027 que rejuvenecen y estilizan Instagram/@kristina.bilunyk

Flequillo desfilado

Si no te gustan los flequillos demasiado estructurados, el desfilado puede convertirse en tu mejor aliado, ya que sus puntas se trabajan en diferentes longitudes para conseguir una textura ligera que se integra fácilmente con el resto del cabello, y que además resta dureza a las facciones y aporta una sensación de frescura juvenil.

Flequillos en tendencia 2027 que rejuvenecen y estilizan Instagram/@anarabyanalerida

Flequillo de lado

El flequillo ladeado regresa con una apariencia más ligera y natural, dejando caer el cabello en diagonal sobre la frente para crear un efecto asimétrico que permite equilibrar visualmente las proporciones del rostro y destacar los ojos y los pómulos.

Flequillos en tendencia 2027 que rejuvenecen y estilizan Instagram/@cristintehil

Flequillo bottleneck

El bottleneck bangs combina lo mejor de dos estilos: comienza más corto en el centro de la frente y se alarga progresivamente hacia los extremos, siguiendo la forma de los pómulos, pues su principal atractivo es que enmarca el rostro sin crear una línea demasiado pesada.

Es una alternativa interesante para quienes quieren destacar sus facciones, aportar dimensión al cabello y conseguir un cambio visible, pero fácil de llevar en el día a día.

Flequillos en tendencia 2027 que rejuvenecen y estilizan Instagram/@hugol0pez

Flequillo largo y abierto

Para quienes todavía no se animan a llevar un flequillo tradicional, esta versión es una excelente puerta de entrada. Se trata de mechones largos que comienzan alrededor de las cejas o los pómulos y se integran con las capas delanteras del cabello, que estiliza visualmente el rostro, aporta movimiento y permite cambiar de peinado con facilidad.

Flequillos en tendencia 2027 que rejuvenecen y estilizan Instagram/@nataliastyle.hairsalon

Flequillo recto suave

El flequillo recto se reinventa en 2027 con una versión más ligera y natural, con puntas ligeramente desfiladas que permiten suavizar la línea de la frente y evitan que el rostro se vea demasiado rígido, ideal para destacar los ojos, aportar frescura a la expresión y conseguir un cambio de imagen elegante sin perder naturalidad.

Flequillos en tendencia 2027 que rejuvenecen y estilizan Instagram/@altaondapeluqueria

El secreto está en elegir el flequillo que armonice con tus facciones, respete la textura de tu cabello y se adapte a tu estilo de vida, y para lograrlo, tu estilista puede darte las mejores opciones.