El cambio de look de diciembre puede empezar con un detalle tan sencillo como subir las puntas a la mandíbula o cortar un fleco por encima de las cejas. Entre las tendencias de otoño-invierno 2026 destacan tanto los bobs de contorno definido como los cortes que dejan ver el movimiento natural del pelo. Estas siete propuestas siguen el orden de las fotos e incluyen dos opciones para quienes prefieren conservar el largo.

1. Bob rizado con fleco

Los rizos enmarcan el rostro y el fleco se integra al volumen de los laterales. Para conseguir una silueta como la de la primera foto, pide capas suaves y define el largo con el pelo seco, cuando puedas ver cuánto sube el rizo. Así es más fácil decidir en qué punto quieres que caigan tanto el fleco como las puntas.

Cortes de cabello corto en tendencia para diciembre de 2026: Bob rizado con fleco Pexels

2. Bob redondeado con puntas hacia dentro

En el segundo look, el pelo cae justo por debajo de la mandíbula y las puntas se curvan hacia el cuello. Pide un bob con base compacta y conserva suficiente largo en el frente para peinarlo hacia un lado. Para recrear el acabado de la foto, usa un cepillo redondo para levantar la raíz y dirigir las puntas hacia dentro.

Cortes de cabello corto en tendencia para diciembre de 2026: Bob redondeado con puntas hacia dentro Pexels

3. Pixie texturizado con fleco corto

Este pixie deja las orejas al descubierto y concentra la textura en la parte superior. El detalle que define el look es el fleco corto e irregular, peinado hacia delante. En el salón, pide laterales cortos y un poco más de largo arriba para separar los mechones con una pequeña cantidad de cera.

SOANA BEATRIZ

4. Melena a la clavícula con capas y ondas

La melena cobriza de la cuarta foto sirve de referencia para un cambio de largo intermedio. Las capas del frente se abren a ambos lados del rostro y las ondas amplias dan movimiento de medios a puntas. Pide que los mechones delanteros se integren al resto del corte para poder llevarlos sueltos o recogerlos con facilidad.

Corte de pelo en capas Pexels

5. Bob recto con fleco abierto

Este bob tiene una base recta y dos mechones frontales que se abren al centro. La combinación mantiene la línea definida en las puntas y aporta movimiento alrededor del rostro. Pide un fleco ligero y largo si quieres poder acomodarlo hacia los lados o integrarlo al resto del pelo.

Cortes de cabello en tendencia para diciembre de 2026: Bob recto con fleco abierto Pexels

6. Bob con microfleco, tu Edna Moda interna

En el sexto look, el microfleco termina claramente por encima de las cejas. El resto del pelo conserva un largo cercano al cuello y las puntas tienen un movimiento suave. Si te gusta el efecto de la foto, lleva la referencia al salón y señala dónde quieres que termine el fleco. Su altura es el detalle que más cambia la expresión del rostro. Sin duda, un corte de pelo para la valientes de carácter fuerte que quieren causar impacto desde el primer encuentro.

Cortes de cabello en tendencia para diciembre de 2026: Bob con microfleco Pexels

7. Pelo largo con capas frontales y ondas suaves

La última foto muestra una melena que cae por debajo de los hombros. El cambio está en los mechones que enmarcan el rostro y se mezclan con ondas amplias. Si quieres conservar el largo, pide capas frontales largas y una base con cuerpo para que las puntas mantengan densidad.

Cortes de cabello en tendencia para diciembre de 2026: Pelo largo recto Lauren Carey Photography

¿Qué corte elegir para cerrar 2026?

Si quieres un cambio visible, el pixie texturizado o el bob con microfleco modifican de inmediato cómo queda enmarcado el rostro. Para conservar más opciones de peinado, el bob justo por debajo de la mandíbula y la melena a la clavícula dan margen para cambiar de raya, llevar ondas o recoger parte del pelo. Al llevar tu foto al salón, señala el detalle que más te gusta. Puede ser la altura del fleco, la caída de las puntas o el volumen de los rizos. Esa indicación le dice más a tu estilista que el nombre del corte por sí solo.