Jennifer Lopez sorprendió con un abrigo blanco, ideal para cualquier fiesta decembrina.

Encontrar el abrigo perfecto para las celebraciones de diciembre puede ser tan importante como elegir el vestido que llevaremos a la cena de Navidad. Jennifer Lopez nos acaba de ofrecer una buena razón para prestar mayor atención a esta prenda con un estilismo que recupera el glamour de las grandes divas de Hollywood.

La cantante apostó por un abrigo blanco de textura envolvente, acompañado de un moño negro a la altura de la cintura, guantes y joyas de inspiración clásica. Una combinación que prescinde de los tradicionales colores navideños para explorar las posibilidades del blanco invernal.

El resultado es un estilismo que bien podría convertirse en la inspiración para quienes desean vestir con elegancia durante las próximas fiestas sin recurrir al rojo, las lentejuelas o los vestidos metalizados.

¿Cómo usar el abrigo blanco con moño negro de Jennifer Lopez que queremos llevar en Navidad 2026

Con un cuello amplio, mangas largas y una textura de efecto pelo, el abrigo de Jennifer Lopez encuentra su principal atractivo en el contraste entre el volumen de la prenda y la delicadeza de sus detalles.

El elemento que transforma por completo el diseño es un cinturón negro de acabado satinado, rematado con un moño de gran formato que define la cintura y rompe con la continuidad del blanco.

Además de aportar un aire romántico al conjunto, este accesorio permite equilibrar las proporciones del abrigo, creando una silueta mucho más definida.

Es precisamente este juego de contrastes el que convierte una prenda de invierno en una pieza de noche capaz de adquirir tanto protagonismo como un vestido de gala.

El blanco y el negro, la combinación de colores más clásica para vestir en Navidad

Aunque el blanco suele asociarse con los guardarropas de verano, durante los meses más fríos adquiere una personalidad completamente distinta gracias a tejidos como la lana, el cachemir, el terciopelo y las texturas de efecto pelo.

Jlo encuentra en el negro el complemento ideal para potenciar la luminosidad de su abrigo. Una fórmula cromática que evoca la elegancia del Hollywood clásico y que conserva su atractivo independientemente de las tendencias de cada temporada.

A diferencia de los estilismos completamente blancos, incorporar pequeños detalles negros permite crear puntos de contraste que aportan estructura y profundidad al conjunto.

Para las fiestas decembrinas, esta combinación resulta especialmente interesante porque ofrece una alternativa a los tradicionales vestidos rojos y borgoña sin perder el carácter festivo de la ocasión.

Los guantes negros y las joyas con los que Jennifer Lopez eleva su look de invierno

Buena parte del atractivo de este estilismo reside en sus accesorios. La cantante complementó el abrigo con unos guantes negros y un bolso de mano del mismo color, manteniendo una paleta cromática cuidadosamente definida.

Los pendientes redondos con detalles brillantes y un collar corto aportaron luminosidad al rostro, mientras que su melena suelta, con ondas suaves y volumen, reforzó la estética de inspiración clásica.

En cuanto al maquillaje, Jennifer Lopez apostó por una mirada definida, una piel luminosa y unos labios en tonalidades nude con matices cálidos.

La incorporación de los guantes merece especial atención. Más allá de su función práctica durante el invierno, este accesorio tiene la capacidad de transformar un conjunto sencillo en una propuesta mucho más sofisticada, especialmente cuando se combina con abrigos de cuello amplio y bolsos de mano.

Cómo recrear el look navideño de Jennifer Lopez este diciembre 2026

No es necesario encontrar un abrigo idéntico al de la cantante para trasladar esta propuesta a nuestro guardarropa.

Un abrigo blanco o marfil de textura suave puede adquirir una personalidad completamente distinta al incorporar un cinturón negro con lazada. Si la prenda tiene una silueta amplia, este recurso también ayudará a definir la cintura.

Para una cena formal de Navidad, podemos combinarlo con un vestido negro de líneas minimalistas, medias semitransparentes y zapatos de punta fina. Si buscamos una alternativa más contemporánea, un pantalón de vestir negro y una blusa satinada también funcionan como base del estilismo.

Los guantes, un bolso estructurado y unos pendientes brillantes serán suficientes para completar el conjunto sin saturarlo.

La propuesta de Jennifer Lopez nos recuerda que, durante las celebraciones de invierno, el abrigo no tiene por qué ser una prenda que dejamos en el guardarropa al llegar a una fiesta. También puede convertirse en la pieza más memorable de todo el estilismo.