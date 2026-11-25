La reina Letizia tiene una nueva declaración de estilo.

En vísperas de las celebraciones decembrinas, cuando el rojo comienza a conquistar los escaparates y nuestros guardarropas, la reina Letizia nos invita a reconsiderar la paleta cromática de las fiestas. Su última aparición en Madrid nos ha dejado una combinación de colores que resulta tan inesperada como sofisticada: el rosa y el borgoña.

Este miércoles 25 de noviembre, la reina de España acudió junto al rey Felipe VI al Museo Nacional del Prado para visitar la exposición Mariana de Austria, acompañados por el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y su esposa, Doris Schmidauer.

Para la ocasión, la monarca recuperó dos piezas de su guardarropa que, al encontrarse en un mismo estilismo, nos ofrecen una alternativa a los tradicionales looks navideños.

La reina Letizia combina rosa y borgoña, los colores que queremos llevar en diciembre 2026

Aunque el rosa suele asociarse con los meses de primavera y verano, la reina Letizia encuentra en él una manera de aportar luminosidad a los estilismos de invierno.

Su elección fue un abrigo rosa intenso de Carolina Herrera, confeccionado en lana y cachemir, con el que creó un contraste cromático frente a un traje sastre borgoña de la firma española Bleis Madrid.

Debajo de la americana, la reina incorporó una blusa rosa con lazada al cuello, un detalle de inspiración romántica que suaviza la estructura de la sastrería y establece una conexión visual con el abrigo.

La clave de esta combinación radica en la diferencia de intensidades. Mientras que el borgoña aporta profundidad y sobriedad, el rosa introduce una dosis de frescura y modernidad. Juntos consiguen preservar la esencia festiva del rojo sin caer en los códigos más tradicionales de la Navidad.

Getty Images

El abrigo rosa de Carolina Herrera que lleva cinco años en el clóset de la reina Letizia

No es la primera vez que la reina de España recurre a este abrigo. De hecho, su aparición en el Museo del Prado coincide con el quinto aniversario de su estreno, durante su viaje oficial a Suecia en noviembre de 2021.

Desde entonces, la pieza la ha acompañado en distintos compromisos internacionales, incluyendo sus visitas a Dinamarca, Países Bajos y, más recientemente, Finlandia.

Su diseño de solapas amplias, botones frontales y largo por debajo de las rodillas demuestra que una prenda de color llamativo también puede convertirse en una inversión atemporal.

En esta ocasión, Letizia decidió llevarlo sobre los hombros, un gesto que permite apreciar el traje que luce debajo y aporta un aire más relajado a la formalidad del conjunto.

Getty Images

Cómo combinar el rosa y el borgoña como la reina Letizia en diciembre 2026

Otro de los grandes aciertos del estilismo está en la elección de los accesorios. En lugar de introducir un tercer color, la reina optó por unos zapatos de punta fina y tacón bajo, acompañados de un bolso estructurado de JW PEI, ambos en tono borgoña.

Mantener los complementos dentro de una misma gama cromática consigue que el abrigo concentre la atención, sin restarle presencia al resto de las prendas.

Para una celebración nocturna, esta misma fórmula podría complementarse con pendientes dorados, un bolso de terciopelo o unos zapatos satinados. Los accesorios plateados también ofrecen una alternativa interesante para quienes buscan un acabado más contemporáneo.

Cómo llevar el rosa y el borgoña en las fiestas de Navidad 2026

La propuesta de la reina Letizia es especialmente atractiva por su versatilidad. No necesitamos reproducir su estilismo al pie de la letra para incorporar esta combinación a nuestro guardarropa decembrino.

Para la cena de Navidad, un vestido borgoña acompañado de un abrigo rosa puede ofrecer una interpretación más femenina de los clásicos looks festivos. Si se trata de una comida familiar, una falda de satén en color vino con un suéter rosa de cachemir resulta igualmente sofisticada.

Incluso para la fiesta de fin de año de la oficina, un traje sastre borgoña con una blusa rosa es una alternativa elegante a los vestidos de lentejuelas y los conjuntos negros.

También podemos invertir las proporciones y convertir el rosa en el color protagonista, reservando el borgoña para el bolso, los zapatos o incluso la manicura.

La reina Letizia nos recuerda que vestir para las fiestas no implica necesariamente recurrir a los mismos colores de siempre. Este diciembre, el rosa tiene todo para ocupar el lugar que durante años hemos reservado al rojo navideño.