El príncipe Harry y Meghan Markle vivirán un Día de Acción de Gracias diferente este año. Después de pasar más de seis años en California, los duques de Sussex celebrarán Thanksgiving en Reino Unido, donde se instalaron con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, a finales de agosto.

De acuerdo con información publicada por People y retomada por diversos medios, la pareja permanecerá en su residencia de los Cotswolds para conmemorar esta tradicional festividad estadounidense, que este 2026 tendrá lugar el jueves 26 de noviembre.

El primer Thanksgiving de los Sussex lejos de California

Durante los últimos años, Harry y Meghan celebraron Acción de Gracias en Montecito, California, donde solían reunir a familiares y amigos alrededor de la mesa. Esta vez, la celebración tendrá lugar en su nuevo hogar británico, una decisión que coincide con su regreso al país y el proceso de adaptación de sus hijos a una vida entre dos culturas.

Los duques de Sussex con sus hijos. Instagram @meghan

La duquesa de Sussex ha compartido anteriormente que Thanksgiving es una fecha especial para ella y que busca transmitir a Archie y Lilibet las tradiciones con las que creció. En una entrevista con Marie Claire en 2024, Meghan describió sus celebraciones como reuniones relajadas, con una buena comida, juegos y espacio para amigos que no tienen familiares cerca.

Una celebración familiar y tranquila

Según ha trascendido, Meghan desea que las fiestas sean tranquilas y agradables para su familia, en un momento marcado por la reciente situación legal de su padre, Thomas Markle. No obstante, la decisión de permanecer en Reino Unido se ha reportado como un plan familiar y no se ha confirmado que exista una única razón detrás de ella.

Por ahora, no se han divulgado detalles sobre el menú ni sobre quiénes acompañarán a los Sussex durante la cena. Tampoco se ha confirmado si Doria Ragland, madre de Meghan, viajará desde Estados Unidos para Thanksgiving.

Lo que sí se sabe es que la familia vivirá esta celebración en su nuevo entorno británico, manteniendo una tradición estadounidense que Meghan desea compartir con sus hijos, incluso lejos de California.