La noche más importante de Miss Universo 2026 también marca el cierre del reinado de Fátima Bosch. La mexicana, quien hizo historia al convertirse en la cuarta representante de nuestro país en conquistar la corona en 2025, vive sus últimas horas como soberana del certamen antes de entregar el título a su sucesora.

Para esta ocasión especial, Fátima ha protagonizado distintas apariciones con estilismos de gala. Primero, llegó a la alfombra roja con un vestido cubierto de aplicaciones brillantes, que complementó con la corona The Light of Infinity y joyería de diamantes.

La bellísima Fátima Bosch, Miss Universo 2025 a solo minutos de entregar la corona a la nueva @MissUniverse 2026. ¿A que país se irá la corona universal? #MissUniverse #MissUniverso #PuertoRico #BeautyPageants #ZarDeMisses pic.twitter.com/IEPVnOcraS — Zar De Misses (@ZarMisses) November 25, 2026

Más tarde, para su última pasarela como Miss Universo, apostó por un vestido dorado de silueta ajustada y detalles de pedrería, una elección que convirtió su despedida en uno de los momentos más esperados de la ceremonia.

Cuando llegó el momento de posar con otras de las ganadoras del certamen de belleza en años anteriores, eligió un vestido largo strapless de escote de corazón, con gran apertura en la pierna y con degradado en tono turquesa en la falda.

El vestido azul de su última pasarela

Uno de los momentos más simbólicos de la noche fue la última aparición de Fátima Bosch en el escenario como Miss Universo. Para este desfile, la mexicana lució un vestido azul que marcó el cierre de su etapa como reina, antes de entregar la corona a su sucesora.

Con este vestido azul, Fátima Bosch se despidió de su reinado. Instagram @missuniverse

El diseño se convirtió en una de las imágenes finales de su reinado y en una despedida que quedará ligada a su año como representante de México en el certamen.

Así, entre vestidos de gala, pedrería y diferentes colores, Fátima Bosch cerró su capítulo como Miss Universo 2025, dejando una colección de looks que acompañaron algunos de los momentos más importantes de su reinado. Y así, dio también la bienvenida a la nueva Miss Universo, Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico.

