La gran final de Miss Universo 2026 continúa en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde las 30 semifinalistas protagonizan una de las pasarelas más esperadas de la noche: la competencia en traje de baño.

Después del primer corte de clasificación, las candidatas regresan al escenario para demostrar su desenvolvimiento, seguridad y personalidad frente al jurado, en una presentación decisiva para continuar en la competencia.

Entre ellas se encuentra María Vargas, quien mantiene a México en la contienda por la corona que esta noche entregará Fátima Bosch.

Así fue la pasarela en traje de baño de Miss Universo 2026

La moda cobra protagonismo en esta etapa del certamen, en la que los trajes de baño, los peinados y el maquillaje complementan la propuesta estética de cada participante.

A diferencia del desfile en vestido de noche, esta pasarela se distingue por su dinamismo y permite a las candidatas mostrar su estilo personal a través de sus movimientos y su presencia sobre el escenario.

Países Bajos

Serbia

Curacao

Puerto Rico

Así lució María Vargas en la pasarela en traje de baño de Miss Universo 2026

Tras asegurar su lugar en el Top 30, María Vargas se enfrenta a una de las pruebas decisivas de la gran final.

IG: @missuniverse

La representante de México busca hacer historia al conseguir un triunfo consecutivo para nuestro país, algo que ninguna candidata mexicana ha logrado hasta ahora en Miss Universo.