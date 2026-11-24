Las participantes de Miss Universo 2026 han convertido sus uñas en un accesorio imprescindible para complementar su imagen y elevar con elegancia cada uno de los looks que lucen durante los diferentes desfiles del certamen de belleza.
Entre las tendencias de invierno 2026 que han conquistado a las candidatas destacan las manicuras de acabados limpios, luminosos y sofisticados. Diseños delicados que, sin necesidad de excesos, aportan un toque de distinción y realzan la belleza natural de las manos.
Los diseños de uñas que las participantes de Miss Universo 2026 ponen en tendencia para el invierno
Las tendencias que han conquistado a las participantes de Miss Universo 2026, se caracterizan por sus acabados minimalistas en tonos nude, que destacan por su naturalidad y versatilidad, y a ellas se suman los clásicos como la manicura francesa, los acabados perlados y las formas almendradas que aportan un toque de sofisticación sin perder elegancia.
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Princess nails
Las uñas minimalistas y naturales, como las que ha lucido Fátima Bosch, apuestan por largos cortos o medianos y esmaltes en tonos nude, rosa pálido o translúcidos, con un acabado discreto y pulido que aporta una imagen femenina, delicada y sofisticada sin necesidad de decoraciones.
Milky pink
La representante de México, María Vargas, apostó también por una tendencia delicada, las milky pink nails, una manicura que combina el rosa suave con un acabado lechoso y semitransparente que aporta luminosidad y naturalidad a las uñas. Su efecto delicado y pulido crea una apariencia femenina, limpia y sofisticada, ideal para quienes buscan unas manos elegantes sin recurrir a diseños recargados.
Milky white almendrado
El blanco lechoso se mantiene entre los favoritos para el invierno, y se destacan por su acabado semitransparente, luminoso y ligeramente cremoso, que aporta limpieza visual a las manos.
La representante de Chile, Dominga López, apostó por esta tendencia con uñas almendradas, creando un contraste bonito y elegante.
French clásico
La representante de Francia apuesta por una de las manicuras más atemporales y elegantes: la francesa tradicional, que se caracteriza por una base rosa natural o nude con las puntas blancas, una combinación que aporta limpieza, delicadeza y sofisticación a las manos.
Nude luminoso
Los tonos nude con acabado brillante son otra apuesta para el invierno. Esta manicura destaca por sus matices beige, rosados o color piel y su efecto pulido, que aporta frescura y elegancia a las manos, ideal para quienes buscan un diseño discreto, versátil y sofisticado que combine con cualquier atuendo.
Nude natural
Los esmaltes en tonos beige, rosados y color piel protagonizan esta manicura minimalista que realza la belleza natural de las manos, pues su acabado discreto y pulido aporta una apariencia limpia, delicada y elegante, perfecta para complementar cualquier look sin restarle protagonismo.
Las tendencias que acompañan a Miss Universo 2026 demuestran que no es necesario apostar por uñas largas, pedrería o diseños recargados para conseguir unas manos espectaculares.
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