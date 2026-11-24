Las participantes de Miss Universo 2026 han convertido sus uñas en un accesorio imprescindible para complementar su imagen y elevar con elegancia cada uno de los looks que lucen durante los diferentes desfiles del certamen de belleza.

Entre las tendencias de invierno 2026 que han conquistado a las candidatas destacan las manicuras de acabados limpios, luminosos y sofisticados. Diseños delicados que, sin necesidad de excesos, aportan un toque de distinción y realzan la belleza natural de las manos.

Los diseños de uñas que las participantes de Miss Universo 2026 ponen en tendencia para el invierno

Las tendencias que han conquistado a las participantes de Miss Universo 2026, se caracterizan por sus acabados minimalistas en tonos nude, que destacan por su naturalidad y versatilidad, y a ellas se suman los clásicos como la manicura francesa, los acabados perlados y las formas almendradas que aportan un toque de sofisticación sin perder elegancia.

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Princess nails

Las uñas minimalistas y naturales, como las que ha lucido Fátima Bosch, apuestan por largos cortos o medianos y esmaltes en tonos nude, rosa pálido o translúcidos, con un acabado discreto y pulido que aporta una imagen femenina, delicada y sofisticada sin necesidad de decoraciones.

Las participantes de Miss Universo 2026 dictan tendencia con las manicuras que arrasan este invierno Instagram/@fatimaboschfdz

Milky pink

La representante de México, María Vargas, apostó también por una tendencia delicada, las milky pink nails, una manicura que combina el rosa suave con un acabado lechoso y semitransparente que aporta luminosidad y naturalidad a las uñas. Su efecto delicado y pulido crea una apariencia femenina, limpia y sofisticada, ideal para quienes buscan unas manos elegantes sin recurrir a diseños recargados.

Las participantes de Miss Universo 2026 dictan tendencia con las manicuras que arrasan este invierno Instagram/@mariavargas.n

Milky white almendrado

El blanco lechoso se mantiene entre los favoritos para el invierno, y se destacan por su acabado semitransparente, luminoso y ligeramente cremoso, que aporta limpieza visual a las manos.

La representante de Chile, Dominga López, apostó por esta tendencia con uñas almendradas, creando un contraste bonito y elegante.

Las participantes de Miss Universo 2026 dictan tendencia con las manicuras que arrasan este invierno Instagram/@domin6a

French clásico

La representante de Francia apuesta por una de las manicuras más atemporales y elegantes: la francesa tradicional, que se caracteriza por una base rosa natural o nude con las puntas blancas, una combinación que aporta limpieza, delicadeza y sofisticación a las manos.

Las participantes de Miss Universo 2026 dictan tendencia con las manicuras que arrasan este invierno Instagram/@garance.authie

Nude luminoso

Los tonos nude con acabado brillante son otra apuesta para el invierno. Esta manicura destaca por sus matices beige, rosados o color piel y su efecto pulido, que aporta frescura y elegancia a las manos, ideal para quienes buscan un diseño discreto, versátil y sofisticado que combine con cualquier atuendo.

Las participantes de Miss Universo 2026 dictan tendencia con las manicuras que arrasan este invierno Instagram/@claravegasgoetz

Nude natural

Los esmaltes en tonos beige, rosados y color piel protagonizan esta manicura minimalista que realza la belleza natural de las manos, pues su acabado discreto y pulido aporta una apariencia limpia, delicada y elegante, perfecta para complementar cualquier look sin restarle protagonismo.

Las participantes de Miss Universo 2026 dictan tendencia con las manicuras que arrasan este invierno Instagram/@jenniferbarretopr

Las tendencias que acompañan a Miss Universo 2026 demuestran que no es necesario apostar por uñas largas, pedrería o diseños recargados para conseguir unas manos espectaculares.

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