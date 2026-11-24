No es casualidad que la Navidad sea la época más mágica del año, pues sus tradiciones están cargadas de simbolismo y pequeños rituales que te permiten conectar con la energía de la atracción y los buenos deseos.

Uno de esos rituales tan populares, es colocar ramas de laurel debajo del árbol de Navidad para atraer la buena suerte, la abundancia y la prosperidad, y así tener un 2027 lleno de oportunidades y nuevos comienzos.

¿Por qué debes poner hojas de laurel debajo del árbol de Navidad y qué significa?

Aunque para muchas personas el laurel es simplemente una hierba aromática que se utiliza en la cocina, desde la antigüedad ha estado asociado con la victoria, la protección y el éxito, por eso algunas creencias lo consideran un símbolo de prosperidad y la protección.

Al combinar su significado con el árbol de Navidad, que representa la vida, la esperanza y la renovación, surge una tradición que busca atraer buenos deseos para el hogar y quienes lo habitan.

Te puede interesar: ¿Por qué poner naranja y romero en el árbol de Navidad? El ritual que simboliza prosperidad y protección

¿Por qué se coloca una corona de Navidad en la puerta? Este es su hermoso significado Getty Images

Ritual de las hojas de laurel debajo del árbol de Navidad

De acuerdo con las creencias populares, colocar hojas de laurel debajo del árbol representa una invitación simbólica a recibir prosperidad económica, estabilidad, oportunidades laborales y bienestar durante el próximo año.

Este es el sencillo ritual que puedes hacer con las hojas de laurel y tu árbol de Navidad para un 2027 exitoso y próspero.

Consigue de tres a siete hojas de laurel y procura que estén secas y limpias.

Escribe tus deseos en pequeños trozos de papel, todo lo que deseas conseguir durante el 2027: estabilidad económica, nuevas oportunidades, salud, tranquilidad o crecimiento profesional.

Coloca las hojas debajo del árbol, distribuyelas en la base del árbol de Navidad, en un pequeño recipiente o sobre un papel decorativo.

Coloca los papelitos con tus deseos o intenciones junto a las hojas de laurel mientras visualizas tus objetivos y agradeces por lo que tienes.

Acompaña el ritual con una afirmación: puedes decir en voz alta una frase como: “Que en este hogar nunca falten la abundancia, la salud, el amor y las oportunidades. Recibimos el nuevo año con gratitud y esperanza”.



Puedes hacer este sencillo ritual durante los días previos a Navidad o en Nochebuena, como parte de tus tradiciones familiares, y dejar las hojas de laurel hasta el día en que retires tu árbol de Navidad.

Te puede interesar: ¿Por qué se coloca una corona de Navidad en la puerta? Este es su hermoso significado