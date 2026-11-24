No es casualidad que la Navidad sea la época más mágica del año, pues sus tradiciones están cargadas de simbolismo y pequeños rituales que te permiten conectar con la energía de la atracción y los buenos deseos.
Uno de esos rituales tan populares, es colocar ramas de laurel debajo del árbol de Navidad para atraer la buena suerte, la abundancia y la prosperidad, y así tener un 2027 lleno de oportunidades y nuevos comienzos.
¿Por qué debes poner hojas de laurel debajo del árbol de Navidad y qué significa?
Aunque para muchas personas el laurel es simplemente una hierba aromática que se utiliza en la cocina, desde la antigüedad ha estado asociado con la victoria, la protección y el éxito, por eso algunas creencias lo consideran un símbolo de prosperidad y la protección.
Al combinar su significado con el árbol de Navidad, que representa la vida, la esperanza y la renovación, surge una tradición que busca atraer buenos deseos para el hogar y quienes lo habitan.
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Ritual de las hojas de laurel debajo del árbol de Navidad
De acuerdo con las creencias populares, colocar hojas de laurel debajo del árbol representa una invitación simbólica a recibir prosperidad económica, estabilidad, oportunidades laborales y bienestar durante el próximo año.
Este es el sencillo ritual que puedes hacer con las hojas de laurel y tu árbol de Navidad para un 2027 exitoso y próspero.
- Consigue de tres a siete hojas de laurel y procura que estén secas y limpias.
- Escribe tus deseos en pequeños trozos de papel, todo lo que deseas conseguir durante el 2027: estabilidad económica, nuevas oportunidades, salud, tranquilidad o crecimiento profesional.
- Coloca las hojas debajo del árbol, distribuyelas en la base del árbol de Navidad, en un pequeño recipiente o sobre un papel decorativo.
- Coloca los papelitos con tus deseos o intenciones junto a las hojas de laurel mientras visualizas tus objetivos y agradeces por lo que tienes.
- Acompaña el ritual con una afirmación: puedes decir en voz alta una frase como: “Que en este hogar nunca falten la abundancia, la salud, el amor y las oportunidades. Recibimos el nuevo año con gratitud y esperanza”.
Puedes hacer este sencillo ritual durante los días previos a Navidad o en Nochebuena, como parte de tus tradiciones familiares, y dejar las hojas de laurel hasta el día en que retires tu árbol de Navidad.
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