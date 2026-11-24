¿Qué viene después de haber cumplido los sueños de toda una vida? Para Guillermo Ochoa, la respuesta se encuentra lejos de la portería, pero muy cerca de aquello que durante más de dos décadas le dio motivos para seguir adelante: su familia, la posibilidad de reinventarse y la ambición de conquistar nuevos territorios.

Desde el recién inaugurado Nobu Hotel Madrid, nos encontramos con uno de los grandes referentes del futbol mexicano para protagonizar nuestra edición de aniversario. A sus 41 años, Memo comienza a escribir un capítulo de su historia en el que la tecnología, las inversiones, los bienes raíces y el desarrollo de nuevos talentos forman parte de sus intereses.

Con seis Copas del Mundo en su trayectoria y más de dos décadas de carrera profesional, el mexicano hace una pausa para mirar hacia atrás, recordar al joven que debutó con el América a los 18 años y reflexionar sobre el hombre en el que se ha convertido.

Lupe de la Vallina

Memo Ochoa y los sueños que superaron sus propias expectativas

En 2004, cuando defendió por primera vez la portería del América en Primera División, Guillermo Ochoa tenía la inquietud de cualquier joven que comienza a descubrir el mundo. Quería trascender, aprender y encontrar su lugar dentro del futbol. Lo que difícilmente podía imaginar era el alcance que tendría su historia.

“Uno sueña con querer ser profesional, con ser futbolista y salir en la tele, con ser famoso y jugar un Mundial, pero creo que lo que pasó superó esos sueños”, nos confiesa.

A lo largo de su carrera, las metas fueron cambiando. La experiencia internacional, los retos de jugar en Europa y la competencia por un lugar en la Selección Mexicana le exigieron demostrar una y otra vez sus capacidades.

También hubo momentos de incertidumbre, como el Mundial de 2010, una experiencia que, lejos de detenerlo, lo impulsó a buscar nuevas oportunidades fuera de México.

“Siempre vi a la Selección Nacional como un faro en mi vida, como la luz de mi profesión. No percibo mi carrera sin el Tri; eso siempre me mantuvo enfocado y motivado”.

Lupe de la Vallina

La decisión de despedirse del futbol y poner a su familia primero

Retirarse nunca fue una decisión precipitada para Memo Ochoa. Desde su llegada al futbol italiano, después del Mundial de Qatar, el guardameta comenzó a imaginar cómo sería el cierre de su carrera. La posibilidad de hacerlo en México, frente a su público y en una Copa del Mundo, se convirtió en su última gran meta deportiva.

“Cuando supe que el Mundial era en México, en mi casa, dije: ‘Este tiene que ser mi cierre, sería el perfecto y voy a luchar por él’”.

Sin embargo, detrás de esta decisión también existía una razón mucho más personal. Los constantes viajes, las mudanzas y los cambios de escuela de sus tres hijos lo llevaron a replantearse sus prioridades.

“También buscaba darles estabilidad. Cuando eres chico no es fácil estarte moviendo tanto y eso era algo que no quería para mi familia y mis hijos”, nos comparte.

Aunque todavía tenía ofertas para continuar jugando, Ochoa entendió que había llegado el momento de elegir cómo quería vivir los próximos años.

Su historia con el futbol no termina aquí. Ahora, desde una perspectiva distinta, el mexicano se prepara para explorar nuevas facetas profesionales y continuar inspirando a las siguientes generaciones, esta vez, más allá de las canchas.

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