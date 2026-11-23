México volverá a ser protagonista de una Copa Mundial de la FIFA. Este lunes 23 de noviembre, el organismo rector del futbol confirmó que nuestro país será uno de los anfitriones del Mundial Femenil 2031, que se organizará de manera conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

El anuncio fue realizado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el Congreso Extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza. La decisión representa un nuevo capítulo para el futbol mexicano y, en particular, para el crecimiento de la rama femenil.

Aunque México ya ha sido sede de Copas del Mundo varoniles, esta será la primera ocasión en que reciba una edición del máximo torneo de selecciones femeniles organizado por la FIFA.

¿Qué países serán sede del Mundial Femenil 2031?

La edición de 2031 tendrá cuatro países anfitriones: México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Los cuatro formaron parte de una candidatura conjunta para organizar el torneo, por lo que compartirán la responsabilidad de recibir a las selecciones participantes.

La FIFA confirmó que México formará parte de la organización de la Copa Mundial Femenina de 2031. Instagram @FIFA

La FIFA también confirmó que Reino Unido será sede de la edición de 2035, que se disputará cuatro años después del campeonato que tendrá lugar en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La próxima Copa Mundial Femenina se celebrará en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio de 2027. Después de esa edición, el torneo llegará a la región con una organización multinacional que marcará un nuevo momento para el futbol femenino.

¿Qué ciudades de México podrían recibir el Mundial Femenil 2031?

En la propuesta presentada por México se contemplaron cuatro ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón.

Estas localidades forman parte de la candidatura nacional, aunque la confirmación del país como anfitrión no significa que todas las sedes estén ya ratificadas de manera definitiva. La designación final de estadios y partidos deberá seguir el proceso correspondiente de la FIFA.

La propuesta contempla recintos de gran capacidad y experiencia en competencias internacionales. Entre ellos destaca el Estadio Akron, en Guadalajara, que recibió una evaluación favorable dentro del informe técnico de la candidatura mexicana.

México hará historia con su primer Mundial Femenil

La designación representa un paso importante para el futbol femenino nacional. Además de la oportunidad de recibir a las mejores selecciones del mundo, el torneo permitirá dar mayor visibilidad a las jugadoras, impulsar el desarrollo de nuevas generaciones y acercar a más aficionados a esta disciplina.

Mucho que celebrar para el futbol femenino. Instagram @miseleccionfem

La Selección Nacional de México Femenil celebró el anuncio en sus redes sociales con un mensaje que destacó el trabajo de las jugadoras y de todas las personas que han contribuido al crecimiento del futbol femenino en el país.

La noticia llega después de que México fuera uno de los anfitriones de la Copa Mundial varonil de 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Con la edición femenil de 2031, el país sumará una nueva cita mundialista a su historia deportiva.

La designación representa un paso importante para el futbol femenino nacional. Instagram @miseleccionfem

Ahora comienza el camino hacia la organización del torneo, con la expectativa de que México vuelva a recibir a miles de aficionados y se convierta en escenario de nuevas historias para el futbol femenino internacional.