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Mundial Femenil 2031
Mundial Femenil 2031
Sports
México será sede del Mundial Femenil 2031 junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica
La FIFA confirmó que México formará parte de la organización de la Copa Mundial Femenina de 2031, en una candidatura conjunta con otros tres países de la región. Será la primera vez que el país reciba esta competencia en su rama femenil
Noviembre 23, 2026
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Marjorie Daphnis