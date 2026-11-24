La ecuación de estilo es simple: cuando buscamos una pieza que rompa con lo convencional, la silueta geométrica se convierte en la obsesión definitiva. No es solo cuestión de escapar de la clásica caja redonda; se trata de encontrar ese accesorio impecable que abrace la muñeca con delicadeza.

Así es Sophia, de la colección «Goddess of Time» de Bulova, una joya del tiempo que eleva un look casual con jeans y camisa blanca, pero que también destila glamour en una noche de gala, todo sin perder proporciones ni saturar las muñecas más petite.

Una joya que abraza el legado

Pionero en relojería desde 1875, Bulova nos cautiva nuevamente con una pieza que fusiona maestría relojera y un gusto exquisito. Fiel a sus raíces suizas y al ingenio americano, Goddess of time Sophia es una reinterpretación de un clásico neovintage de 1993 que abraza el legado de precisión de la marca y lo traslada a la sofisticación contemporánea.

La belleza de este modelo radica en sus detalles minuciosos, como un diamante montado a mano en la posición de las 12 en punto, pensado para destacar con delicadeza en la muñeca. Entre otras características importantes tenemos:

Silueta sofisticada: su compacta caja rectangular de acero inoxidable de 16 mm aporta una presencia refinada y minimalista.

Carátula con acabado Dentchu: esta técnica permite un acabado único, logrando un equilibrio con su pulsera de acero inoxidable.

Dureza y resistencia: equipado con un cristal mineral resistente a los arañazos, garantiza que el paso del tiempo no opaque su brillo.

Precisión absoluta: impulsado por un movimiento de cuarzo de 2 manecillas asegura una medición exacta del tiempo.

Comodidad diaria: cuenta con broche desplegable de doble pulsador que lo vuelve tan práctico como espectacular.

Modelos disponibles: principalmente en acabados metálicos clásicos como plateado y dorado , además de la variante acero con dorado .

¿Cómo llevarlo?

La versatilidad es el verdadero lujo de Goddess of time Sophia de Bulova. Su diseño transiciona sin esfuerzo de una reunión de negocios matutina a una gala nocturna, combinando a la perfección tanto con un traje sastre impecable como con un vestido de cóctel. Es, sin duda, el accesorio definitivo para quienes aprecian la artesanía clásica adaptada al ritmo de la vida moderna.