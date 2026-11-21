Además de heredar el gusto por la moda y la elegancia de su madre, es probable que la princesa Leonor también encuentre en su exclusivo joyero una fuente de inspiración, pues en numerosas ocasiones, la heredera al trono español ha sido vista luciendo algunos de los aretes de la reina Letizia Ortiz, piezas que ha incorporado a sus propios estilismos.

Más allá de complementar sus atuendos, estas joyas tienen un significado especial, pues representan el vínculo entre madre e hija y demuestran cómo ciertos accesorios pueden trascender las tendencias para convertirse en parte de una tradición familiar.

Los aretes de la reina Letizia que también ha usado la princesa Leonor

Leonor ha apostado por recuperar piezas que su madre ha llevado en diferentes actos oficiales, demostrando que no siempre es necesario estrenar accesorios para conseguir un look elegante.

Aretes de aguamarinas

Entre las joyas más especiales de doña Letizia destacan unos pendientes de aros entrelazados con diamantes y aguamarinas en forma de gota, y de acuerdo con publicaciones especializadas en realeza, fueron un regalo del entonces príncipe Felipe por el nacimiento de la princesa Leonor, en 2005, elaborados por la joyería madrileña Aldao 1911.

La princesa Leonor los llevó por primera vez en público durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, celebrada el 20 de octubre de 2023, en Oviedo.

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Pendientes de diamantes y rubíes

Otro de los diseños que madre e hija comparten es el modelo I Am Red, de la firma española Gold & Roses, pendientes de oro rosa con diamantes y rubíes que destacan por su intenso color y su diseño contemporáneo.

La princesa Leonor los incorporó a su joyero en junio de 2024, durante los actos conmemorativos del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España.

La colección de aretes de Letizia Ortiz que fascina a la princesa Leonor y las veces que los ha usado Carlos Alvarez/2024 Getty Images

Pendientes de diamantes en forma de lágrima

La elegancia de las piezas discretas también tiene un lugar en el joyero compartido de Letizia y Leonor, como los pendientes de diamantes con forma de lágrima que doña Letizia estrenó en 2024 y más tarde Leonor utilizó en los Premios Princesa de Asturias de 2023.

La colección de aretes de Letizia Ortiz que fascina a la princesa Leonor y las veces que los ha usado Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Pendientes de plumas de Chanel

Entre las joyas más especiales que Leonor ha tomado prestadas del joyero de su madre se encuentran unos pendientes de la colección Plume, de Chanel, elaborados en oro de 18 quilates y con un diseño inspirado en las plumas.

Estas piezas llegaron a la colección de la reina como un regalo de los reyes de Jordania durante su visita oficial a España, en noviembre de 2015.

La colección de aretes de Letizia Ortiz que fascina a la princesa Leonor y las veces que los ha usado Carlos Alvarez/Getty Images

Pendientes de zafiros y diamantes

Entre las joyas que comparten, también destacan unos pendientes largos de diamantes y zafiros, con una piedra central en forma de gota. La reina Letizia los estrenó en 2017, durante un concierto por el 40 aniversario de la Constitución española, mientras que Leonor los lució en julio de 2024, durante los Premios Princesa de Girona.

La colección de aretes de Letizia Ortiz que fascina a la princesa Leonor y las veces que los ha usado Carlos Alvarez/2024 Getty Images

Pendientes de bambú

Leonor fue la primera en lucirlos en un acto oficial, durante la entrega de los Premios Princesa de Girona, el 5 de noviembre de 2019. Pocos días después, la reina Letizia los incorporó a su equipaje para su viaje oficial a Cuba.

Desde entonces, ambas han recurrido a este diseño, que demuestra que los accesorios minimalistas también pueden convertirse en piezas especiales dentro de un joyero.

La colección de aretes de Letizia Ortiz que fascina a la princesa Leonor y las veces que los ha usado Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Además de representar una forma de aprovechar el joyero de la reina, estos accesorios muestran cómo Leonor comienza a construir su propia identidad estilística sin dejar de lado la influencia de su madre.