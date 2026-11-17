La nueva corona de Miss Universo 2026 es una auténtica creación de alta joyería que combina el trabajo artesanal con una propuesta cargada de simbolismo.

Bajo el nombre de El Resplandor del Legado Eterno (The Radiance of an Eternal Legacy), la pieza fue presentada oficialmente el 12 de noviembre en Puerto Rico, sede de la edición número 75 del certamen. Su diseño no solo busca distinguir a la próxima ganadora, sino también rendir homenaje a las mujeres que han formado parte de la historia de Miss Universo.

¿Cómo es la nueva corona de Miss Universo 2026?

La nueva corona fue diseñada por el joyero venezolano George Wittels, en colaboración con Maison d’OR, una casa de alta joyería con sede en París.

Elaborada en oro blanco de 18 quilates, la pieza está adornada con 3,150 diamantes de talla brillante, distribuidos a lo largo de una estructura que combina líneas ascendentes, detalles geométricos y una composición que dirige la mirada hacia su parte central.

Su diseño apuesta por una estética luminosa y sofisticada, en la que cada elemento contribuye a crear una pieza que destaca tanto por sus materiales como por su significado.

Uno de sus detalles más importantes es la incorporación de tres diamantes protagonistas, colocados estratégicamente para representar diferentes momentos de la historia del certamen.

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¿Qué significan los tres diamantes de la corona de Miss Universo 2026?

Más allá de su espectacular apariencia, la corona cuenta una historia a través de sus piedras preciosas. El diamante de la izquierda representa el pasado, como un homenaje a las mujeres que, durante siete décadas y media, han contribuido a construir la historia de Miss Universo.

El diamante de la derecha simboliza el presente, reconociendo a quienes actualmente utilizan su voz y sus plataformas para inspirar a otras mujeres y generar cambios en sus comunidades.

Finalmente, el diamante central representa el futuro. Ubicado justo debajo de la emblemática estrella de Miss Universo, es el elemento más destacado de la composición y hace referencia a las nuevas generaciones que continuarán escribiendo la historia del certamen.

Esta propuesta convierte a la corona en una pieza que trasciende su función ornamental para convertirse en un símbolo de continuidad y transformación.

¿Cuánto cuesta la corona de Miss Universo 2026?

Aunque se trata de una creación elaborada con materiales preciosos y miles de diamantes, la organización de Miss Universo no ha revelado oficialmente el precio de la nueva corona.

Su valor dependería de distintos factores, entre ellos la calidad y características de las piedras, la cantidad de oro utilizado, la complejidad del diseño y el trabajo artesanal necesario para su elaboración. Por ahora, su precio continúa siendo una incógnita, aunque su composición la posiciona como una de las piezas de alta joyería más llamativas de esta edición.

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Una corona para celebrar los 75 años de Miss Universo

La presentación de la nueva joya tuvo lugar durante The Miss Universe Experience, una exposición instalada en Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico.

El espacio reúne 18 coronas emblemáticas de distintas ediciones, además de objetos y recuerdos que permiten recorrer la evolución del certamen a lo largo de su historia.

La nueva creación también marca un cambio respecto a la corona anterior, Lumière de l’Infini, elaborada por la firma filipina Jewelmer, y abre un nuevo capítulo en la identidad visual del concurso.

¿Cuándo se entregará la nueva corona de Miss Universo 2026?

La corona será entregada el 24 de noviembre de 2026, durante la gran final del certamen, que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, será la encargada de coronar a su sucesora, quien se convertirá en la primera mujer en portar esta creación diseñada especialmente para el aniversario de diamante del concurso.