La Academia de la Grabación dio a conocer las nominaciones de la 69.ª edición de los premios Grammy, que reconocen los lanzamientos musicales del último periodo de elegibilidad. La lista ha generado conversación tanto por los artistas que consiguieron un lugar entre los favoritos como por aquellos que quedaron fuera de las principales categorías.

Entre las grandes protagonistas aparecen Raye, quien encabeza las nominaciones con 11 menciones, seguida por Rosalía con nueve. Por otro lado, Harry Styles y Ariana Grande se encuentran entre las ausencias que más han llamado la atención.

La edición de 2027 también destaca por la presencia femenina en las categorías principales, con artistas como Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley y Taylor Swift.

Grammys 2027: cuándo son, dónde verlos, nominados y todo lo que debes saber Kevin Winter/Getty Images for the The Latin Recording Academy

Todos los nominados al Grammy 2027

Canción del Año

Berghain - Rosalía, Björk y Yves Tumor



Choosin’ Texas - Ella Langley



The Cure - Olivia Rodrigo



Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande



I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5) - Taylor Swift



Man I Need - Olivia Dean



Risk It All - Bruno Mars



Where Is My Husband! - RAYE

Álbum del Año

Lost Weekend - Phoebe Bridgers



The Art of Loving - Olivia Dean



Dandelion - Ella Langley



The Romantic - Bruno Mars



This Music May Contain Hope. - RAYE



You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo



LUX (Complete Works) - Rosalía



The Life of a Showgirl - Taylor Swift



Grabación del Año

Man I Need - Olivia Dean



Choosin’ Texas - Ella Langley



I Just Might - Bruno Mars



Where Is My Husband! - RAYE



The Cure - Olivia Rodrigo



Berghain - Rosalía ft. Björk y Yves Tumor



The Fate of Ophelia - Taylor Swift



Dracula - Tame Impala y JENNIE



Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejana)

Aunque Me Duela - Lupita Infante



La Madrina - Mari Nobre



Lo Que Me Falta por Llorar - Grupo Frontera



Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma y Tito Double P



¡Vida México! - Carlos Rivera



Mejor Video Musical

Lost Boys - Phoebe Bridgers



Storm - GENER8ION y Yung Lean



Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande



Click Clack Symphony. - RAYE ft. Hans Zimmer



Berghain - Rosalía ft. Björk y Yves Tumor

Mejor Álbum Vocal Pop

The Art of Loving - Olivia Dean



Petal - Ariana Grande



The Romantic - Bruno Mars



This Music May Contain Hope. - RAYE



You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo

Compositor del Año (No Clásico)

Amy Allen



Édgar Barrera



RAYE



Joybeth Taylor



Theron Thomas

Mejor Álbum de Música Urbana

Cosa Nuestra: Capítulo 0 - Rauw Alejandro



Omertà - J Balvin y Ryan Castro



Hopi Sendé - Ryan Castro



Omakase - Álvaro Díaz



El Green Print: La Saga (Disc 1) - Feid



Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko



Mejor Álbum de Pop Latino

No Me Arrepiento de Sentir Tanto - Karol G



Femme Fatale - Mon Laferte



Muda - Carín León



¿Dónde Es el After? - Rawayana



Bendito Verano - Elena Rose

Mejor Interpretación de R&B Tradicional

I Found Myself - Durand Bernarr



Can’t Let Go - Lalah Hathaway



Beautiful People - Jill Scott



My Muse - Leon Thomas



If I Let You - The Womack Sisters

Mejor Álbum de R&B Progresivo

Bernarr - Durand Bernarr



Waves - Moonchild



The Last Balloon - Tank and the Bangas



Pholks - Leon Thomas



Distracted - Thundercat



Mejor Álbum de Música Alternativa

I Must Be Dreaming - Alabama Shakes



Lost Weekend - Phoebe Bridgers



Music, Fashion, Film - Charli XCX



Getting Killed - Geese



The Mountain - Gorillaz



LUX (Complete Works) - Rosalía

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Fabienk - Angine de Poitrine



Kill Me - Phoebe Bridgers



Au Pays du Cocaine - Geese



Reliquia - Rosalía



Showbiz - Hayley Williams



Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B

Fallin’ - Chris Brown ft. Leon Thomas



47th Street - Lalah Hathaway ft. J. Ivy



Sweet Nuthins - Kehlani ft. Leon Thomas



Mess - PJ Morton ft. Keyon Harrold



To B Honest - Jill Scott ft. JID



Mejor Interpretación Solista de R&B

Morning Dew (Donk) - Beyoncé



Out the Window - Kehlani



Let Me - Victoria Monét



Pressha - Jill Scott



What You Need - Tems

Mejor Canción de Rock

In the Stars - The Rolling Stones



Lost Boys - Phoebe Bridgers



My Only Angel - Aerosmith y Yungblud



Streets of Minneapolis (Radio Mix) - Bruce Springsteen



Trinidad - Geese



What’s Wrong With Me - Olivia Rodrigo y Robert Smith



Your Favorite Toy - Foo Fighters

Mejor Álbum de Rock

Vol. II - Angine de Poitrine



Your Favorite Toy - Foo Fighters



The Wow! Signal - Muse



Foreign Tongues - The Rolling Stones



Frozen Charlotte - Jack White



Mejor Interpretación de Metal

The Edge of Perfection - Anthrax



Hive Mind - Knocked Loose ft. Denzel CurryYour Ghost Again - Mastodon



Let There Be Shred - Megadeth



End of You - Poppy, Amy Lee y Courtney LaPlante

Mejor Interpretación de Rock

Sarniezz - Angine de Poitrine



Lost Boys - Phoebe Bridgers



Trinidad - Geese



What’s Wrong With Me - Olivia Rodrigo y Robert Smith



In the Stars - The Rolling Stones

Mejor Grabación Remezclada (Remix)

Beto’s Horns (Fred Remix) - Fred again.. y Tom Norris



I Just Might (Austin Millz Remix) - Austin Millz



Love Sensation - Stuart Price



Opalite (Chris Lake Remix) - Chris Lake



A Question of Trust (Boys Noize Remix) - Boys Noize



Where Is My Husband! - David Guetta y Hypaton

Mejor Álbum Dance/Electrónico

Confessions II - Madonna



Sexistential - Robyn



Soma - Skrillex



Wor$t Girl in America - Slayyyter



Deadbeat - Tame Impala

Mejor Grabación Dance Pop

Blue Moon - Zara Larsson



Danceteria - Madonna



Life Boat - RAYE



Dance... - Slayyyter



Too Easy - Tinashe

Mejor Grabación Dance/Electrónica

Lights Burn Dimmer - Fred again.. y Jamie T



I Feel So Free - Madonna



Crank - Slayyyter



My Old Ways - Tame Impala



Melatonin - Tinashe



Music - Underscores

Los grandes ignorados de los Grammy 2027: Harry Styles y otras sorpresas

Como sucede cada año, el anuncio de las nominaciones también ha provocado debate por las ausencias de algunos de los nombres más importantes de la industria. Harry Styles es una de las sorpresas más comentadas. Su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally quedó fuera de las nominaciones, a pesar de que su anterior producción, Harry’s House, ganó el Grammy a Álbum del Año en 2023.

La ausencia del británico resulta especialmente llamativa por sus antecedentes en la premiación y las expectativas que acompañaron su regreso musical.

Ariana Grande también llamó la atención por no aparecer entre las nominadas a Álbum del Año con Petal. Sin embargo, no quedó completamente fuera de los premios: consiguió una nominación a Canción del Año por “hate that i made you love me” y otra a Mejor Álbum Vocal Pop. Además, figura junto a Cynthia Erivo por “For Good” en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Tradicional.

Los grandes ignorados de los Grammy 2027: Harry Styles y otras sorpresas Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

¿Cuándo y dónde son los Grammy 2027?

Fecha: domingo 7 de febrero de 2027

domingo 7 de febrero de 2027 Lugar: Crypto.com Arena, Los Ángeles, California

Crypto.com Arena, Los Ángeles, California Hora: 6:00 p. m., tiempo del centro de México

6:00 p. m., tiempo del centro de México Transmisión anunciada en Estados Unidos: ABC, Disney+ y Hulu

¿Cuándo y dónde son los Grammy 2027? Los nominados, los ignorados y todo lo que tienes que saber Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

La 69.ª edición de los premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027 y marcará un cambio importante en la historia de la ceremonia, ya que regresará a la cadena ABC por primera vez desde 1972.

La Academia también confirmó que la ceremonia previa, en la que se entregan numerosos premios, se realizará ese mismo día en el Peacock Theater de Los Ángeles. La disponibilidad de la transmisión en México todavía debe confirmarse para cada plataforma

