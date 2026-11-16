Grammys 2027: cuándo son, dónde verlos, nominados y todo lo que debes saber
Raye y Rosalía lideran las nominaciones a los Grammy 2027, mientras que Harry Styles y Ariana Grande protagonizan algunas de las ausencias más sorprendentes. Conoce los artistas nominados, las controversias y cuándo será la ceremonia.
La Academia de la Grabación dio a conocer las nominaciones de la 69.ª edición de los premios Grammy, que reconocen los lanzamientos musicales del último periodo de elegibilidad. La lista ha generado conversación tanto por los artistas que consiguieron un lugar entre los favoritos como por aquellos que quedaron fuera de las principales categorías.
Entre las grandes protagonistas aparecen Raye, quien encabeza las nominaciones con 11 menciones, seguida por Rosalía con nueve. Por otro lado, Harry Styles y Ariana Grande se encuentran entre las ausencias que más han llamado la atención.
La edición de 2027 también destaca por la presencia femenina en las categorías principales, con artistas como Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley y Taylor Swift.
Todos los nominados al Grammy 2027
Canción del Año
- Berghain - Rosalía, Björk y Yves Tumor
- Choosin’ Texas - Ella Langley
- The Cure - Olivia Rodrigo
- Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande
- I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5) - Taylor Swift
- Man I Need - Olivia Dean
- Risk It All - Bruno Mars
- Where Is My Husband! - RAYE
Álbum del Año
- Lost Weekend - Phoebe Bridgers
- The Art of Loving - Olivia Dean
- Dandelion - Ella Langley
- The Romantic - Bruno Mars
- This Music May Contain Hope. - RAYE
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo
- LUX (Complete Works) - Rosalía
- The Life of a Showgirl - Taylor Swift
Grabación del Año
- Man I Need - Olivia Dean
- Choosin’ Texas - Ella Langley
- I Just Might - Bruno Mars
- Where Is My Husband! - RAYE
- The Cure - Olivia Rodrigo
- Berghain - Rosalía ft. Björk y Yves Tumor
- The Fate of Ophelia - Taylor Swift
- Dracula - Tame Impala y JENNIE
Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejana)
- Aunque Me Duela - Lupita Infante
- La Madrina - Mari Nobre
- Lo Que Me Falta por Llorar - Grupo Frontera
- Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma y Tito Double P
- ¡Vida México! - Carlos Rivera
Mejor Video Musical
- Lost Boys - Phoebe Bridgers
- Storm - GENER8ION y Yung Lean
- Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande
- Click Clack Symphony. - RAYE ft. Hans Zimmer
- Berghain - Rosalía ft. Björk y Yves Tumor
Mejor Álbum Vocal Pop
- The Art of Loving - Olivia Dean
- Petal - Ariana Grande
- The Romantic - Bruno Mars
- This Music May Contain Hope. - RAYE
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo
Compositor del Año (No Clásico)
- Amy Allen
- Édgar Barrera
- RAYE
- Joybeth Taylor
- Theron Thomas
Mejor Álbum de Música Urbana
- Cosa Nuestra: Capítulo 0 - Rauw Alejandro
- Omertà - J Balvin y Ryan Castro
- Hopi Sendé - Ryan Castro
- Omakase - Álvaro Díaz
- El Green Print: La Saga (Disc 1) - Feid
- Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko
Mejor Álbum de Pop Latino
- No Me Arrepiento de Sentir Tanto - Karol G
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Muda - Carín León
- ¿Dónde Es el After? - Rawayana
- Bendito Verano - Elena Rose
Mejor Interpretación de R&B Tradicional
- I Found Myself - Durand Bernarr
- Can’t Let Go - Lalah Hathaway
- Beautiful People - Jill Scott
- My Muse - Leon Thomas
- If I Let You - The Womack Sisters
Mejor Álbum de R&B Progresivo
- Bernarr - Durand Bernarr
- Waves - Moonchild
- The Last Balloon - Tank and the Bangas
- Pholks - Leon Thomas
- Distracted - Thundercat
Mejor Álbum de Música Alternativa
- I Must Be Dreaming - Alabama Shakes
- Lost Weekend - Phoebe Bridgers
- Music, Fashion, Film - Charli XCX
- Getting Killed - Geese
- The Mountain - Gorillaz
- LUX (Complete Works) - Rosalía
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- Fabienk - Angine de Poitrine
- Kill Me - Phoebe Bridgers
- Au Pays du Cocaine - Geese
- Reliquia - Rosalía
- Showbiz - Hayley Williams
Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B
- Fallin’ - Chris Brown ft. Leon Thomas
- 47th Street - Lalah Hathaway ft. J. Ivy
- Sweet Nuthins - Kehlani ft. Leon Thomas
- Mess - PJ Morton ft. Keyon Harrold
- To B Honest - Jill Scott ft. JID
Mejor Interpretación Solista de R&B
- Morning Dew (Donk) - Beyoncé
- Out the Window - Kehlani
- Let Me - Victoria Monét
- Pressha - Jill Scott
- What You Need - Tems
Mejor Canción de Rock
- In the Stars - The Rolling Stones
- Lost Boys - Phoebe Bridgers
- My Only Angel - Aerosmith y Yungblud
- Streets of Minneapolis (Radio Mix) - Bruce Springsteen
- Trinidad - Geese
- What’s Wrong With Me - Olivia Rodrigo y Robert Smith
- Your Favorite Toy - Foo Fighters
Mejor Álbum de Rock
- Vol. II - Angine de Poitrine
- Your Favorite Toy - Foo Fighters
- The Wow! Signal - Muse
- Foreign Tongues - The Rolling Stones
- Frozen Charlotte - Jack White
Mejor Interpretación de Metal
- The Edge of Perfection - Anthrax
- Hive Mind - Knocked Loose ft. Denzel CurryYour Ghost Again - Mastodon
- Let There Be Shred - Megadeth
- End of You - Poppy, Amy Lee y Courtney LaPlante
Mejor Interpretación de Rock
- Sarniezz - Angine de Poitrine
- Lost Boys - Phoebe Bridgers
- Trinidad - Geese
- What’s Wrong With Me - Olivia Rodrigo y Robert Smith
- In the Stars - The Rolling Stones
Mejor Grabación Remezclada (Remix)
- Beto’s Horns (Fred Remix) - Fred again.. y Tom Norris
- I Just Might (Austin Millz Remix) - Austin Millz
- Love Sensation - Stuart Price
- Opalite (Chris Lake Remix) - Chris Lake
- A Question of Trust (Boys Noize Remix) - Boys Noize
- Where Is My Husband! - David Guetta y Hypaton
Mejor Álbum Dance/Electrónico
- Confessions II - Madonna
- Sexistential - Robyn
- Soma - Skrillex
- Wor$t Girl in America - Slayyyter
- Deadbeat - Tame Impala
Mejor Grabación Dance Pop
- Blue Moon - Zara Larsson
- Danceteria - Madonna
- Life Boat - RAYE
- Dance... - Slayyyter
- Too Easy - Tinashe
Mejor Grabación Dance/Electrónica
- Lights Burn Dimmer - Fred again.. y Jamie T
- I Feel So Free - Madonna
- Crank - Slayyyter
- My Old Ways - Tame Impala
- Melatonin - Tinashe
- Music - Underscores
Los grandes ignorados de los Grammy 2027: Harry Styles y otras sorpresas
Como sucede cada año, el anuncio de las nominaciones también ha provocado debate por las ausencias de algunos de los nombres más importantes de la industria. Harry Styles es una de las sorpresas más comentadas. Su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally quedó fuera de las nominaciones, a pesar de que su anterior producción, Harry’s House, ganó el Grammy a Álbum del Año en 2023.
La ausencia del británico resulta especialmente llamativa por sus antecedentes en la premiación y las expectativas que acompañaron su regreso musical.
Ariana Grande también llamó la atención por no aparecer entre las nominadas a Álbum del Año con Petal. Sin embargo, no quedó completamente fuera de los premios: consiguió una nominación a Canción del Año por “hate that i made you love me” y otra a Mejor Álbum Vocal Pop. Además, figura junto a Cynthia Erivo por “For Good” en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Tradicional.
¿Cuándo y dónde son los Grammy 2027?
- Fecha: domingo 7 de febrero de 2027
- Lugar: Crypto.com Arena, Los Ángeles, California
- Hora: 6:00 p. m., tiempo del centro de México
- Transmisión anunciada en Estados Unidos: ABC, Disney+ y Hulu
La 69.ª edición de los premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027 y marcará un cambio importante en la historia de la ceremonia, ya que regresará a la cadena ABC por primera vez desde 1972.
La Academia también confirmó que la ceremonia previa, en la que se entregan numerosos premios, se realizará ese mismo día en el Peacock Theater de Los Ángeles. La disponibilidad de la transmisión en México todavía debe confirmarse para cada plataforma