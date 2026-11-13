Lucero celebra los 25 años de su hijo José Manuel con emotivo mensaje y foto

José Manuel, el hijo mayor de Lucero y Manuel Mijares, cumplió 25 años este 12 de noviembre, una fecha que su famosa mamá no dejó pasar desapercibida. La cantante recurrió a sus redes sociales para dedicarle una felicitación acompañada de una fotografía, un gesto especialmente significativo porque el joven ha preferido mantenerse lejos de la atención mediática que rodea a su familia.

Aunque Lucero suele compartir momentos de su vida profesional, las publicaciones relacionadas con sus hijos ocupan un lugar especial entre sus seguidores, particularmente cuando se trata de José Manuel, cuyas apariciones públicas son poco frecuentes.

El emotivo mensaje de Lucero a su hijo José Manuel por sus 25 años

Con motivo del cumpleaños de su primogénito, la intérprete compartió una publicación especial para celebrar sus 25 años de vida.

La felicitación estuvo acompañada de una fotografía de José Manuel, quien ha crecido lejos de las cámaras, a diferencia de su hermana menor, Lucerito Mijares, que ha comenzado a construir su propia trayectoria en la música y el teatro.

No es la primera ocasión en que Lucero aprovecha una fecha importante para expresar públicamente el cariño y la admiración que siente por su hijo. En noviembre de 2024, cuando José Manuel cumplió 23 años, la cantante también compartió fotografías y un mensaje en el que destacó su nobleza, sencillez y personalidad.

En aquella ocasión lo describió como un joven al que admira profundamente, dejando ver la cercanía que mantienen como madre e hijo.

¿Quién es José Manuel, el hijo mayor de Lucero y Mijares?

José Manuel Mijares Hogaza nació el 12 de noviembre de 2001 y es el primogénito del matrimonio que formaron Lucero y Manuel Mijares.

Desde pequeño creció rodeado de música, conciertos y escenarios, aunque con el paso de los años decidió que su camino profesional no estaría necesariamente frente a las cámaras.

A diferencia de su hermana Lucerito, quien ha seguido los pasos de sus padres como cantante y actriz, José Manuel ha desarrollado su interés por la música desde una perspectiva más discreta.

El joven se ha interesado por la producción musical y también toca instrumentos como el piano, el bajo y la batería.

Aunque no suele participar en entrevistas ni eventos del espectáculo, ha acompañado a sus padres en distintas ocasiones y ha estado involucrado en actividades relacionadas con sus presentaciones musicales.

¿Por qué José Manuel Mijares no aparece públicamente?

Lucero ha hablado abiertamente sobre la decisión de su hijo de mantener su vida privada lejos de los medios de comunicación. Durante una entrevista en 2025, la cantante explicó que José Manuel no tiene interés en convertirse en una figura pública y que ella respeta profundamente su postura.

“Es un gran músico, es un hombre maravilloso”, expresó Lucero al referirse a su primogénito, destacando también su deseo de conservar su privacidad.

La cantante ha señalado que, aunque sus dos hijos comparten el talento musical de la familia, cada uno tiene intereses distintos y ha encontrado su propia manera de relacionarse con el mundo artístico.

La cercana relación de Lucero y Mijares con sus hijos

Lucero y Manuel Mijares se casaron en 1997 y durante su matrimonio tuvieron dos hijos: José Manuel, nacido en 2001, y Lucerito, quien llegó a la familia en febrero de 2005.

Aunque los cantantes anunciaron su separación en 2011, han mantenido una relación cordial y cercana, tanto en el ámbito familiar como en el profesional.

En distintas ocasiones han compartido escenarios y celebrado juntos momentos importantes de sus hijos. La propia Lucero ha reconocido públicamente el papel de Mijares como padre, destacando el cariño y la comunicación que mantienen como familia.

Ahora, con José Manuel celebrando un cuarto de siglo de vida, la cantante vuelve a compartir una de las facetas más personales de su historia: la de ser mamá de dos jóvenes que, aunque crecieron en el mismo entorno artístico, han elegido caminos diferentes.