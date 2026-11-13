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Karol G y Feid coinciden en los Latin Grammy 2026: ¿hubo un reencuentro entre los cantantes?

Los artistas colombianos formaron parte de una misma noche musical en Las Vegas, meses después de que se diera a conocer el final de su relación.

Noviembre 13, 2026 • 
Paola Juárez
¿Karol G y Feid se reencontraron en los Latin Grammy 2026?

Getty Images

Karol G y Feid volvieron a formar parte de una misma ceremonia durante los Latin Grammy 2026, celebrados este jueves 11 de noviembre en Las Vegas, en medio de la atención que continúa rodeando su situación sentimental.

Ambos figuraron entre los artistas anunciados para presentarse durante la edición número 27 de los premios, una coincidencia que volvió a poner su relación en el centro de la conversación.

¿Karol G y Feid se reencontraron en los Latin Grammy 2026?

La presencia de ambos artistas en el MGM Grand Garden Arena generó interés debido a los reportes de su separación, que comenzaron a circular a principios de 2026.

Sin embargo, aunque los dos participaron en la ceremonia, hasta el momento no se ha confirmado públicamente que hayan compartido un momento juntos o mantenido alguna conversación durante el evento.

Karol G fue una de las protagonistas de la noche. La cantante apareció en la alfombra roja con un vestido blanco y posteriormente subió al escenario para interpretar Ese hombre es malo, una presentación con la que mostró una faceta distinta de su propuesta musical.

Feid también formó parte del programa de actuaciones de la ceremonia, que reunió a importantes representantes de la música latina.

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Karol G

Leon Bennett/Getty Images for The Latin Recording Academy

¿Qué pasó entre Karol G y Feid?

La historia sentimental de los intérpretes comenzó a despertar interés después de su colaboración musical en Friki, lanzada en 2021.

Aunque durante algún tiempo mantuvieron su relación lejos de las declaraciones públicas, en junio de 2023 aparecieron tomados de la mano durante un concierto de Feid en Miami, una de las imágenes que confirmó su romance ante sus seguidores.

Con el paso de los años compartieron distintos momentos profesionales y personales, hasta que, hacia finales de 2025, sus apariciones públicas juntos comenzaron a ser menos frecuentes.

En enero de 2026, TMZ informó que la pareja había terminado su relación de manera amistosa. La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes habían acompañado su

historia durante varios años.

karol g

Karol G y Feid habrían comenzado a salir en 2023

Instagram

Karol G y Feid ya habían coincidido en los Grammy 2026

Esta no es la primera ocasión en que ambos artistas participan en una misma premiación después de los reportes sobre su ruptura.

En febrero de 2026, Karol G y Feid asistieron a la ceremonia de los Grammy en Los Ángeles, donde fueron captados en un mismo espacio, aunque sin mostrar una interacción pública.

Meses después, los Latin Grammy volvieron a reunir sus nombres en una misma celebración musical. Más allá de las especulaciones sobre su vida privada, ambos continúan desarrollando sus respectivas carreras y consolidando su presencia en la industria internacional.

karol g Feid Latin Grammy
Paola Juárez
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