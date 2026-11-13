Los looks más extravagantes de los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammy 2026 no solo celebraron el talento y los éxitos de la música latina; también se convirtieron en una pasarela de propuestas que dieron mucho de qué hablar.

Fieles a su personalidad, algunas celebridades apostaron por looks atrevidos, diseños poco convencionales y combinaciones que rompieron con los códigos tradicionales de la elegancia.

Desde conjuntos sorprendentes hasta vestidos que acapararon todas las miradas, reunimos los estilismos más extravagantes de la noche de los Latin Grammy 2026.

Sofía Monroy

La artista mexicano-sueca eligió un diseño de dos piezas, cuya parte superior tenía un pecho.

Sofía Monroy Gilbert Flores/Billboard via Getty Images

Mon Laferte

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, fiel a su estilo extravagante, llegó vestida de novia con un traje voluminoso y plataformas.

Mon Laferte vestida de novia en los Latin Grammy 2026 Gilbert Flores/Billboard via Getty Images

Ami Rodríguez

El youtuber cubrió su traje con “Post-it” para recopilar autógrafos de los asistentes.

Ami Rodíguez Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy

Yacoby

El artista italiano de raíces argentinas lució un saco negro con incrustaciones brillantes, así como una especie de velo rosa con pedrería que cubrió parte de su rostro, y completó con varios collares de colores.

Yacoby Gilbert Flores/Billboard via Getty Images

Cristian Onorato

El venezolano llamó la atención por su look compuesto por bermudas con lentejuelas, combinado con camisa, chaqueta, calcetines y zapatos de vestir.

Cristian Onorato Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy

¿Qué te parecieron estos extravagantes looks de los Latin Grammy 2026?